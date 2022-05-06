«Невероятно больно смотреть, в каком состоянии памятники архитектуры». Жительница Слуцка посетила старинные церкви Клецкого района

Когда у нас появляется свободное время, мы с семьёй путешествуем по ближайшим городам и деревням. Так вот, в этот раз я хочу рассказать о нашей поездке по Клецкому району.

Наше внимание привлекли старинные церкви, которые расположены чуть ли не в каждой деревне.

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В агрогородке Голынка невероятные пейзажи. Там же находится церковь Святых Петра и Павла. Её невозможно не заметить. Основание церкви относится к первой половине XIX века. А в 1909 году здесь работала церковно-приходская школа.

В деревне Ёдчицы находится храм Покрова Пресвятой Богородицы. Первая деревянная Покровская церковь была возведена здесь в 1864 году. Позже её перестроили. При церкви работала приходская школа. Говорят, что первый священник покоится в подвальной части храма.

Одна из древнейших церквей, основанная в 1752 году, находится в деревне Киевичи Клецкого района. В 1882 году здесь было 512 прихожан-мужчин и 546 прихожанок.

Интересно, что на территории каждой из церквей находится кладбище. Для меня это было поразительным, как и архитектура старинных зданий. От них будто бы веет какой-то другой жизнью. Побывав в этих местах, мы как будто окунулись в другое время: когда там кипела жизнь. А сейчас жизнь оттуда уходит.

Мы много путешествуем по нашим краям и мне невероятно больно смотреть на то, в каком состоянии находятся памятники архитектуры 19 — 20 столетий. Мне тяжело смотреть на умирающие деревни.

У Клецкого района богатая история. Реконструкция церквей и открытие туристических маршрутов позволили бы возродить её.

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