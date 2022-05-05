МВД не называет название щедрой организации, но упоминает, что действие происходит в Минске. Руководитель госпредприятия выдала заём футбольной школе на очень сладких условиях: проценты платить не нужно, срок возврата — 10 лет. Да, всё верно, такие условия доступны лишь для кровных родственников директора.

Сумма займа — 55 тысяч рублей. Установлено, что директор футбольной школы, сын подозреваемой, потратил полученные деньги на личные нужды. Такими действиями женщина причинила ущерб своей организации в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело за превышение власти, повлёкшее тяжкие последствия. Ей грозит от трёх до десяти лет лишения свободы со штрафом (или без), пишет Onliner.