Выставка «Люди недели»... Приходите в редакцию «Кур'ера» посмотреть фотографии

Газета «Кур’ер» — это не только новости, это рассказы о людях. Героями публикаций каждый год становятся сотни жителей Слуцка и района.



Только с середины февраля героями наших публикаций уже стали более 40 человек! Пожалуй, никто в регионе так много не пишет материалов, которые сфокусированы именно на человеке. То есть на ваших близких, друзьях, просто знакомых, коллегах по работе. Или даже просто соседях по дому или подъезду. Стали мы делать на сайте ещё и отдельный цикл публикаций «Люди недели».

Например, на прошлой неделе ими стали Анатолий Соловей, слуцкий обувщик, Илья, водитель-международник из Слуцка, Елена Брониславовна, случчанка, которая живёт в деревянном доме на улице Богдана Хмельницкого.

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Вдруг мы подумали и решили сделать одну простую вещь: создать ещё и галерею героев наших материалов. Это для того, чтобы узнать о них можно было не только в газете, на сайте или через соцсети, но и прямо в редакции.

Поэтому в четверг, 5 мая, в редакции газеты «Кур’ер» открылась выставка «Люди недели». Она будет здесь постоянно. Приходите. Посмотрите и почитайте.

А заодно воспользуйтесь нашими дополнительными услугами: ксерокопией, сканированием, печатью документов, фотографий (весь перечень и цены здесь).

Мы открыты по рабочим дням с 8 до 17 часов (с 13 до 14 часов – обед). Адрес редакционного отдела: улица Ленина, 128.