День Победы. Программа праздничных мероприятий в Слуцке (будет много новинок +какой будет погода)

Судя по праздничной программе, опубликованной Слуцким райисполкомом, кроме традиционных элементов праздника, организаторы внесли много новых элементов.

Также усилена роль новых локаций для общегородских гуляний.

Предвосхищая традиционный вопрос случчан — салюта не будет.

По прогнозам Белгидромета, в Слуцке 9 мая днём будет +11, малооблачно, без осадков.

Мемориальный комплекс. 10.00

Митинг, посвящённый Дню Победы, с участием представителей трудовых коллективов, общественных организаций, общественности района.

Шествие участников митинга по ул.14 Партизан, ул. Ленина.

Церемония возложения цветов к памятнику Г.К.Жукову, памятным знакам воинам-афганцам, воинам-освободителям.

Центральная площадка (Слуцкий городской Дом культуры)

10.50-11.50 — Театрализованное представление.

Ул. М.Богдановича (со стороны Центра детского творчества), с 10.30

Арт-пространство Слуцкого центра детского творчества;

Экологическая арт-площадка Слуцкого эколого-биологического центра учащихся;

Выставка военной техники, снаряжения, предметов одежды и быта из коллекции клуба «Автомир», фотозоны;

Мастер-класс учащихся объединения по интересам «Инженерный рисунок и колористика»;

Интерактивная площадка Слуцкого центра туризма.

Галерея искусств

09.00 – 15.00 — Передвижная выставка.

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Сценическая площадка по ул. Софии Слуцкой (набережная реки Случь)

12.00 – 18.00 — Концертная программа с участием творческих коллективов района.

11.00 – 15.00 — Работа игровых, интерактивных, выставочных площадок:

Площадка №1. «Солдатская поляна»: полевая кухня, медсанбат, военная концертная бригада.

Площадка №2. Выставка детских рисунков «Спасибо за мирное небо!».

Площадка № 3. Книжно-иллюстративная выставка, выставка-галерея писателей-земляков, арт-плакат, акция «Юные случчане — против войны», квест-игра, мастер-класс «Цветы Победы».

Площадка № 4. Военно-исторический подиум «Звезда Победы» (3 подиума): письма-треугольники, мастер-класс по изготовлению цветка «Гвоздика», композиция из цветов, мастер-класс по изготовлению журавлика из бумаги (оригами), фотографии военных лет.

Танцевальная программа «Ритмы Победы» (клуб народно-бытового танца FOLK DANS).

Танцевальная программа «Ритмы Победы» (клуб народно-бытового танца FOLK DANS). Площадка № 5 (ул. Ленина, возле Слуцкого краеведческого музея). 10.00 — передвижная выставка.

Площадка №6. Сквер на набережной реки Случь. 11.00 — турнир по шахматам, спортивные эстафеты.

19.00 — 22.00 — Концертная программа.

С утра и до вечера будут работать торговые точки.