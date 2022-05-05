5 мая – Всемирный день гигиены рук. Пожалуй, словосочетание «Мойте руки!» человек с детства слышит тысячи раз. А вот сколько раз и в связи с чем надо это делать, точно знает не каждый. Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии назвали 13 ситуаций, когда мытьё рук просто необходимо. А также объяснили, как это делать правильно.
Кстати, дата 5.05 для проведения Всемирного дня гигиены рук выбрана не случайно. Она символизирует 5 пальцев на каждой из рук человека.
Руки – основной фактор передачи болезнетворных микроорганизмов. На данный момент известно множество заболеваний, которые можно объединить в группу под названием «Болезни грязных рук». Это дизентерия, желтуха (болезнь Боткина, гепатит А), энтеробиоз («глисты»), сальмонеллёз, стоматит, пищевые отравления и ещё огромный перечень других инфекционных заболеваний, являющихся следствием недостаточной гигиены рук, в том числе ОРВИ и COVID – 19.
Содержание рук в чистоте — один из простых и эффективных шагов для предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов. Медики рекомендуют чаще мыть руки, чтобы люди не заражались сами и не передавали другим вирусы и микробы. Мытьё рук предотвращает множество заболеваний, если делают это правильно.
Мыть руки необходимо:
- непосредственно перед едой и приготовлением пищи;
- после прикосновения к сырым продуктам (мясо, рыба, овощи);
- после прикосновения к мусору;
- после посещения магазинов, транспорта и других общественных мест;
- после уборки квартиры;
- после того, как высморкались, чихнули или кашлянули;
- после туалета (всегда!), это самое опасное место по количеству вредоносных бактерий и микроорганизмов;
- после прикосновения к деньгам;
- после того, как поменяли подгузник или помогли ребёнку сходить в туалет;
- после контакта с людьми, особенно больными инфекциями;
- после взаимодействия с домашними питомцами или прикосновения к их еде или отходам;
- перед и после дезинфекции, перевязки и обработки раны, а также любой медицинской процедуры или массажа;
- перед тем, как ставить линзы или зубные протезы.
Важный момент: когда человек чихает или кашляет, то прикрывается ладонью. Этой же ладонью он хватается за ручку двери или поручень в общественном транспорте, а потом их трогаете вы. Бактерии остаются на ваших руках. За день вы непроизвольно касаетесь лица десятки, а то и сотни раз. Риск занести в организм инфекцию через слизистые глаз, рта, носа очень велик. И он сводится практически к нулю, если вы вовремя помоете руки.
Как мыть руки правильно:
- Намочите руки;
- Выдавите мыло или используйте кусковое, чтобы намылить руки (антибактериальное мыло использовать не стоит: эффективность его доказана, но оно способствует появлению устойчивых к антибиотикам бактерий);
- Вспеньте мыло, потерев ладони друг о друга (пена должна покрывать всю поверхность кисти и запястья);
- Потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами;
- Потрите между пальцами, сложив ладони;
- Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы;
- Потрите большие пальцы. Обхватите большой палец левой руки правой ладонью и потрите его вращательным движением, затем поменяйте руки;
- Потрите кончики пальцев о вторую ладонь;
- Смойте мыло;
- Насухо вытрите руки полотенцем (бактерии цепляются активнее к влажной коже);
Не забывайте регулярно мыть дезинфицирующими средствами кран, смеситель и прочую домашнюю сантехнику.
Что делать, если руки грязные, но нет возможности помыть их с мылом?
- Помыть руки просто водой. Это не очень эффективно, но лучше, чем не мыть совсем. Кстати, сама вода должна быть тёплой, + 25-40 градусов. Холодная вода хуже справляется с бактериями, а горячая способна иссушить кожу;
- Очистить руки при помощи влажных салфеток, в том числе и с
бактерицидным эффектом;
- Воспользоваться антисептическим гелем (санитайзером) для рук. Техника примерно такая же, как и в случае с мылом и водой (тереть руки нужно до тех пор, пока они не станут сухими). Обратите внимание на то, чтобы в антисептическом геле было не меньше 70% спирта.