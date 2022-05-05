5 мая – Всемирный день гигиены рук. Пожалуй, словосочетание «Мойте руки!» человек с детства слышит тысячи раз. А вот сколько раз и в связи с чем надо это делать, точно знает не каждый. Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии назвали 13 ситуаций, когда мытьё рук просто необходимо. А также объяснили, как это делать правильно.

Кстати, дата 5.05 для проведения Всемирного дня гигиены рук выбрана не случайно. Она символизирует 5 пальцев на каждой из рук человека.

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Руки – основной фактор передачи болезнетворных микроорганизмов. На данный момент известно множество заболеваний, которые можно объединить в группу под названием «Болезни грязных рук». Это дизентерия, желтуха (болезнь Боткина, гепатит А), энтеробиоз («глисты»), сальмонеллёз, стоматит, пищевые отравления и ещё огромный перечень других инфекционных заболеваний, являющихся следствием недостаточной гигиены рук, в том числе ОРВИ и COVID – 19.

Содержание рук в чистоте — один из простых и эффективных шагов для предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов. Медики рекомендуют чаще мыть руки, чтобы люди не заражались сами и не передавали другим вирусы и микробы. Мытьё рук предотвращает множество заболеваний, если делают это правильно.

Мыть руки необходимо:

непосредственно перед едой и приготовлением пищи; после прикосновения к сырым продуктам (мясо, рыба, овощи); после прикосновения к мусору; после посещения магазинов, транспорта и других общественных мест; после уборки квартиры; после того, как высморкались, чихнули или кашлянули; после туалета (всегда!), это самое опасное место по количеству вредоносных бактерий и микроорганизмов; после прикосновения к деньгам; после того, как поменяли подгузник или помогли ребёнку сходить в туалет; после контакта с людьми, особенно больными инфекциями; после взаимодействия с домашними питомцами или прикосновения к их еде или отходам; перед и после дезинфекции, перевязки и обработки раны, а также любой медицинской процедуры или массажа; перед тем, как ставить линзы или зубные протезы.

Важный момент: когда человек чихает или кашляет, то прикрывается ладонью. Этой же ладонью он хватается за ручку двери или поручень в общественном транспорте, а потом их трогаете вы. Бактерии остаются на ваших руках. За день вы непроизвольно касаетесь лица десятки, а то и сотни раз. Риск занести в организм инфекцию через слизистые глаз, рта, носа очень велик. И он сводится практически к нулю, если вы вовремя помоете руки.

Как мыть руки правильно:

Намочите руки;

Выдавите мыло или используйте кусковое, чтобы намылить руки (антибактериальное мыло использовать не стоит: эффективность его доказана, но оно способствует появлению устойчивых к антибиотикам бактерий);

Вспеньте мыло, потерев ладони друг о друга (пена должна покрывать всю поверхность кисти и запястья);

Потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами;

Потрите между пальцами, сложив ладони;

Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы;

Потрите большие пальцы. Обхватите большой палец левой руки правой ладонью и потрите его вращательным движением, затем поменяйте руки;

Потрите кончики пальцев о вторую ладонь;

Смойте мыло;

Насухо вытрите руки полотенцем (бактерии цепляются активнее к влажной коже);

Не забывайте регулярно мыть дезинфицирующими средствами кран, смеситель и прочую домашнюю сантехнику.

Что делать, если руки грязные, но нет возможности помыть их с мылом?