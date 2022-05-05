Нынешняя весна теплом не радует. Огородники, растившие рассаду томатов по стандартным срокам, столкнулись с тем, что вовремя высадить её в открытый грунт не получится. А значит, рассада перерастёт.

«Кур’ер» узнал у опыт­ных огородников, что они делают в таких случаях.

Реклама

Замедляю рост

Илья Хрипачёв, огород­ник и автор канала «Слуцкий синдикат»:

«Если рассада растёт в квартире на подоконнике и нет возможности переместить её в другие условия, тут уж ничего не сделаешь. Остаётся надеяться, что после посадки в грунт растения окрепнут.

Вообще, для перерас­тающей рассады нужно уменьшить температуру и освещение. Для этого в своих рассадницах я открываю люки, чтобы шёл прохладный воздух, и убираю ночную досветку, чтобы сократить для растений световой день.

Но в принципе ничего особо страшного нет в том, что рассада немного вытянулась. Главное — это корневая система. Если она сформировалась, то всё будет хорошо».

«Укорачиваю» в горшках

Нина Иванцова, огородница с 40-летним стажем:

«Если понимаю, что высадить рассаду в ближайшее время нет возможности, а она уже явно перерастает, то я её принудительно «укорачиваю» ещё в горшочках.

Обрезаю нижнюю пару (или две) листьев, закрепляю на горшке трубу из картона, чтобы удлинить его борта, и досыпаю землёй. В ней томаты быстро начнут давать дополнительные корни. Так и рассада становится короче, и растения развивают хорошую корневую систему».

Высаживаю «валетом»

Тамара Гук, огородница с 50-летним стажем:

«Переросшую рассаду я высаживаю в грунт особым способом. Делаю так:

Обрезаю нижние листья, оставляю только пышную зелень на самом верху.

Копаю траншеи поперёк гряды глубиной

20-25 см и шириной 15-20 см. Борозды проливаю тёплой водой.

20-25 см и шириной 15-20 см. Борозды проливаю тёплой водой. Укладываю на дно рассаду так, чтобы корни её располагались в центре (рядом друг с другом или даже «валетом»), а зелень была по краям траншеи.

Засыпаю яму землёй и ещё раз хорошо проливаю.

Около зелёной части томата устанавливаю подпорки и подвязываю стебель.

Через 2 недели подкармливаю калийным удобрением.

Главное, при обработке земли потом не забывать, как у томатов расположены корни».