Нынешняя весна теплом не радует. Огородники, растившие рассаду томатов по стандартным срокам, столкнулись с тем, что вовремя высадить её в открытый грунт не получится. А значит, рассада перерастёт.
«Кур’ер» узнал у опытных огородников, что они делают в таких случаях.
Замедляю рост
Илья Хрипачёв, огородник и автор канала «Слуцкий синдикат»:
«Если рассада растёт в квартире на подоконнике и нет возможности переместить её в другие условия, тут уж ничего не сделаешь. Остаётся надеяться, что после посадки в грунт растения окрепнут.
Вообще, для перерастающей рассады нужно уменьшить температуру и освещение. Для этого в своих рассадницах я открываю люки, чтобы шёл прохладный воздух, и убираю ночную досветку, чтобы сократить для растений световой день.
Но в принципе ничего особо страшного нет в том, что рассада немного вытянулась. Главное — это корневая система. Если она сформировалась, то всё будет хорошо».
«Укорачиваю» в горшках
Нина Иванцова, огородница с 40-летним стажем:
«Если понимаю, что высадить рассаду в ближайшее время нет возможности, а она уже явно перерастает, то я её принудительно «укорачиваю» ещё в горшочках.
Обрезаю нижнюю пару (или две) листьев, закрепляю на горшке трубу из картона, чтобы удлинить его борта, и досыпаю землёй. В ней томаты быстро начнут давать дополнительные корни. Так и рассада становится короче, и растения развивают хорошую корневую систему».
Высаживаю «валетом»
Тамара Гук, огородница с 50-летним стажем:
«Переросшую рассаду я высаживаю в грунт особым способом. Делаю так:
- Обрезаю нижние листья, оставляю только пышную зелень на самом верху.
- Копаю траншеи поперёк гряды глубиной
20-25 см и шириной 15-20 см. Борозды проливаю тёплой водой.
- Укладываю на дно рассаду так, чтобы корни её располагались в центре (рядом друг с другом или даже «валетом»), а зелень была по краям траншеи.
- Засыпаю яму землёй и ещё раз хорошо проливаю.
- Около зелёной части томата устанавливаю подпорки и подвязываю стебель.
- Через 2 недели подкармливаю калийным удобрением.
Главное, при обработке земли потом не забывать, как у томатов расположены корни».