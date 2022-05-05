Лукашенко: «Операция затянулась»

«Операция затянулась», заявил в интервью агентству Associated Press Александр Лукашенко.

«Но я недостаточно погружён в эту проблему, чтобы говорить, идёт ли она по плану, как говорят русские, или так, как я это чувствую. Хочу ещё раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась», — заявил он.

По мнению Лукашенко, Украина «провоцировала Россию» на войну. Что же касается Беларуси, страна выступает за мир.

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«Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас всё, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией», — добавил Лукашенко.