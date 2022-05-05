На спортивной площадке на улице Зелёной в Слуцке уже кладут покрытие. На неё собирали деньги госпредприятия

Универсальная спортивная площадка на улице Зелёной в Слуцке благоустраивается силами местных властей и госпредприятий. Сегодня, 5 мая, здесь укладывают искусственное покрытие.
В прошлом году работники Слуцкого ЖКХ сделали там щебёночно-песчаную основу под искусственное покрытие, покрасили ограждение и скамейки, а в этом году завершают благоустройство. Все работы и покрытие стоили больше ста десяти тысяч рублей.
Напомним, что аналогичная площадка на улице Пионерской, которую взял «под опеку» частный бизнес, пока остаётся такой же, как была — с грунтовым покрытием. Александр Шерешик, автор инициативы по благоустройству этой площадки, ранее признавался «Кур’еру», что частники неохотно жертвуют средства на неё.
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