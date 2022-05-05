Уважаемые жители города Слуцка и Слуцкого района! Филиал ПУ «Слуцкгаз» сообщает: согласно решения Слуцкого райисполкома № 1465 от 28.04.2022 «Об окончании отопительного периода и отключении систем отопления» отопительный период 2021-2022 завершился 4 мая 2022 года.

В связи с этим изменяется цена за газ с указанной даты. Так как дата окончания отопительного периода не совпадает с 1 числом месяца, при оплате газопотребления за май (в июне месяце) будут действуют два тарифа для потребителей с индивидуальным отопительным газовым оборудованием.

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В соответствии с «Правилами пользования газом в быту», заключенным договором на газоснабжение, потребители обязаны оплачивать объём потребленного газа по двум тарифам. Поэтому при проведении оплат в июне (за май месяц) в пунктах оплаты необходимо оператору указывать два показания индивидуального прибора учета расхода газа:

на дату окончания отопительного периода (4 мая),

на последний день расчётного месяца.

При проведении оплат за газ посредством интернет-банкинга потребитель оба показания обязан внести самостоятельно и оплатить выставленную к оплате сумму.

В соответствии с «Правилами пользования газом в быту», при поступлении от потребителя только одного показания газового счетчика, распределение объёма потребления за переходный период будет осуществляться пропорционально дням по среднесуточному потреблению.

Филиал ПУ «Слуцкгаз» предлагает честное сотрудничество, поэтому убедительно просим сообщать реальные показания счётчиков при проведении оплаты за газ. Также сообщаем, что при выявлении контролёрами переплат по зимнему тарифу абонентам будет проводиться перерасчёт за газ по летнему тарифу на весь завышенный объём.

Также обращаем внимание всех потребителей на то, что с 01.06.2022 года изменяется порядок оплаты за природный газ для населения, с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2021 766 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166» вводится единая в течение года цена на природный газ, без дифференциации на отопительный и летний периоды.

Цены на природный газ для потребителей с установленными газовыми отопительными приборами на 2022 год (рублей за 1 куб. м):

с 01.01. до 31.05.2022 отопительный период — 0,1494 летний период (до 31.05.2022) — 0,5417

с 01.06.2022 по 31.12.2022 — 0,1977

Справочно. Цена на природный газ для потребителей, у которых отсутствуют газовые отопительные приборы, с 1.01.2022 по 31.12.2022 года составит 0,5417 рублей за куб. м.