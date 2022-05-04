На дорогах Беларуси может появляться много военной техники. Началась внезапная проверка Вооружённых сил

Минобороны сообщило о внезапной проверке Вооружённых сил. Ведомство предупреждает граждан, что будет использоваться немалое число военной техники. Из-за этого вероятны затруднения движения по автодорогам.

Вооружённые силы будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Руководство армии подчёркивает, что проверка не несёт угрозы ни ЕС, ни другим соседним странам.

Из сообщения Минобороны: «Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Проверка носит комплексный характер.

В ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования. Просим жителей населённых пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными с учётом видимости и погодных условий».