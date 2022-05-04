Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке и окрестностях на больших выходных (фото)

На больших майских выходных с 30 апреля по 3 мая в Слуцке стояла тёплая солнечная погода, дул свежий ветерок, всё вокруг было в цветах, а люди занимались огородами, ездили на кладбища на Радуницу и просто наслаждались отдыхом и прогулками.

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