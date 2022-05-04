Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке и окрестностях на больших выходных (фото)

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На больших майских выходных с 30 апреля по 3 мая в Слуцке стояла тёплая солнечная погода, дул свежий ветерок, всё вокруг было в цветах, а люди занимались огородами, ездили на кладбища на Радуницу и просто наслаждались отдыхом и прогулками. 

Посмотрите, какие фотографии прислали в «Кур’ер» читатели.

Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
Совещание аистов в деревне Дворище. Фото: Марина
Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
В соседнем городе Любань. Фото: Алесь Достанко
Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
В Слуцком парке начал работать фонтан. Фото: Алексей Скрынников
Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
В Слуцке наступила самая красивая пора весны, когда начинают цвести сады. Фотографии: Наталья Валентинова
Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
Казалось бы, что можно увидеть в Слуцке нового, если ходишь по одним и тем же дорожкам и тропинкам? Но стоит пропустить несколько дней — идёшь привычной дорогой, а виды и картины уже другие
Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
В Японии есть традиция – ханами, любование цветами, яркими осенними листьями. Наверное, и нам не нужно бежать мимо наших весенних красот, ведь давно доказано, что цвето- и ароматерапия благоприятно воздействуют на настроение и здоровье человека

Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)

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Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)

Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
Чудный вечер в нашем Слуцке, насыщенный солнышком, нежными красками и дивными ароматами цветов. Фотографии: Александр Шелехов

Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)

Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
В Любанском районе. Фото: Алесь Достанко
Всё цветёт, люди празднуют, аисты что-то обсуждают. Что происходило в Слуцке на больших выходных (фото)
На улице 14 Партизан в Слуцке. Фото: Алесь Достанко