Минувшие выходные, пожалуй, миллионы белорусов посвятили тому, чтобы посадить картошку. Это надо было сделать быстро, ведь апрель был холодным и дождливым – раньше никак не получалось. А длинные, тёплые 4-дневные выходные были как раз кстати. И всё это на фоне озабоченности белорусов по поводу продовольственной безопасности и растущих цен на продукты.

Темпы посевной высокие. Даже собачки помогали. Вот видео от Sergei Luginin, подписчика нашего Telegram-канала и чата «Слуцкая телега» — подписывайтесь прямо сейчас.