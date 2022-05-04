В ночь на 4 мая умер Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси, один из подписавших Беловежские соглашения в 1991 году, которые констатировали распад СССР.

О смерти политика СМИ сообщила его жена.

В конце апреля Шушкевича доставили в реанимацию после перенесённого COVID-19. Через два дня политика выписали из больницы, но его здоровье было подорвано болезнью. Станиславу Шушкевичу было 87 лет.

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Справка

Станислав Шушкевич — доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ. В 1991-1994 годах возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. В качестве главы республики он подписывал Беловежские соглашения, которые положили конец существования СССР.

Летом 1994 года Шушкевич участвовал в первых президентских выборах в Беларуси, на которых занял четвёртое место, получив 9,91% голосов избирателей. Победителем выборов стал Александр Лукашенко.

После — в 1995 году — был избран в Верховный Совет Республики Беларусь XIII созыва. В ходе политического кризиса 1996 года подписал заявление в Конституционный Суд Республики Беларусь об импичменте президента Лукашенко. Официально полномочия закончились 27 ноября 1996 года в связи с роспуском Верховного Совета Республики Беларусь XIII созыва

Долгие годы после этого был оппозиционным политиком.

Подробнее о Станиславе Шушкевиче можно почитать на странице в Википедии здесь.

Обновлено в 9.40