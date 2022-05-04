Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич сказала, что около 746 тысяч человек в стране работают во вредных и опасных условиях труда, сообщает «КП». Это 17% от всех занятых в экономике. С 2016 года их стало меньше на 20%.

По словам министра, сокращается и количество людей, которые получили травмы или погибли на производстве.

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«За 10 лет случаи травматизма сократились более чем на 30 %, — сказала Ирина Костевич. — Это серьёзный результат».

Для того чтобы ещё меньше работников травмировалось, министр считает необходимым автоматизировать производство, меньше использовать ручной труд.