«От интернета в пользу курицы не откажусь». От чего готовы отказаться жители Слуцка

Всё дорожает: и товары, и продукты. Как ощутили это случчане? От чего готовы отказаться и на что готовы заменить возросшие в цене продукты, «Кур’ер» спросил у жителей города.

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«Берём на акции, когда там уже «полугниль» идёт»

«У нас, пенсионеров, обычно стандартный набор продуктов. Но нынче не можем себе позволить фрукты. Вот берём на акции, когда уже там «полугниль» идёт. Вот мы про это говорим — яблоко, например, чтобы было больше 6 рублей? Кто его будет покупать? Вот мы, пенсионеры. С пенсии придём, побалуем себя 1-2 яблоками. Разве это нормально? А нам ведь надо. И не только пенсионерам. Фрукты нужны всем. А овощи замороженные разве можно купить по 10 рублей за килограмм? В приоритете у нас мясо, рыба. Свинину исключили».

«Овощей побольше»

«Брать не колбасу, а мясо, овощей побольше. Раньше яблоки были два рубля, теперь четыре с копейками. Хорошо, у кого есть свой огород».

«От интернета в пользу курицы не откажусь»

«Сыр берём иногда, мясо иногда. Всё есть, но по чуть-чуть. И иногда… Особенно после ковида. Таблетки очень дорогие. За интернет тоже нужно заплатить. Хочется, чтобы он был. От интернета в пользу курицы не откажусь — информация важнее».

«Всё взаимозаменяемо»

«Пускай курица будет не килограмм, а 800 граммов. Так цена будет дешевле. Вот как молоко: там уже не литр, а меньше. Сокращать порцию. И так везде, и в России так. И не платить транспортные расходы. Вот и всё.

Яблоки можно не польские, а наши. Наши разве плохие? Хранить нужно правильно. Овощей много у нас хороших. Не нужно привозить из-за границы. Я считаю, что всё взаимозаменяемо. Всё это можно сделать».