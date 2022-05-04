Из-за санкций Беларусь вынуждена пересмотреть то, в какие страны она может поставлять продукцию потребительской кооперации, сообщает «КП» со ссылкой на Олега Мацкевича, председателя правления «Белкоопсоюза».

Мацкевич отметил, что белорусы ушли с рынка ближайших соседей — Литвы, Польши и Латвии, куда поставляли дикоросы — чернику, бруснику и голубику. Сейчас эта продукция идёт в Россию и Китай.

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«В Россию грузили в 6 регионов всего, сейчас грузим в 18. Есть такие области, где рост в 8 раз составил, это Ленинградская и Тюменская области, в 4 раза — в Липецкую область, в 2 раза — в Санкт-Петербург», — перечислил Мацкевич.

Самым главным рынком на сегодняшний день он назвал Китай и сообщил, что туда отправили первую пробную партию белорусского плодово-ягодного вина.

«Казалось бы, Китай и фруктово-ягодное вино белорусское, кто бы мог подумать? Но мы первый пробный контейнер для них сделали. Они его продегустировали, сделали, конечно, своеобразную бутылку, наклейку, пробку», — рассказал Мацкевич.