Профессии будущего. Как зарабатывать на пошиве и ремонте одежды - рассказывает мастерица из Слуцка

«Кур’ер» продолжает серию материалов о мастерах по ремонту вещей. Во время кризиса, когда люди не могут себе позволить новое, а ремонтируют бывшее в употреблении, такие специалисты могут стать более востребованными, чем раньше.
Владелица частного ателье Вера Колесникова помогла нашему изданию выяснить, как начать заниматься ремонтом и пошивом одежды.
Где учиться и на кого
Первую квалификацию — портной 4-го разряда — Вера Колесникова получила в училище, которое окончила с красным дипломом. Это позволило ей без экзаменов поступить на ступень выше — на специальность «закройщик». Там же, в училище, можно было выучиться на швею.
Вера подчёркивает, что швея и портной — это разные специальности. Профессиональный уровень портного выше, он сам производит изделие от начала до конца: кроит, делает примерки, шьёт. Швея же выполняет на производстве какую-то одну манипуляцию на множестве изделий. «Чем ниже уровень швеи, тем менее сложная операция, которую она выполняет», — объясняет мастерица.
Вера считает, что краткосрочные курсы не могут создать готового специалиста с нуля. Их можно использовать только для повышения своей квалификации. Например, если у тебя уже есть профессия закройщика, можно пройти курсы модельеров.
Человек, который хочет поменять профессию, может пройти курсы, а затем выучиться где-то на практике (например, работая в ателье) и стать мастером по ремонту одежды. Вера не видит к этому препятствий.
«Если у человека есть желание, любой профессии можно научиться. Но нужно вложить в это максимум терпения и усилий», — считает мастер.
Как открыть свою мастерскую
«Чтобы открыть своё дело, безусловно, нужны капиталовложения, — говорит Вера. — Необходимо арендованное либо собственное помещение, оборудование, расходники».
Ремонт швейных изделий и производство личной одежды для физлиц в Беларуси не относятся к предпринимательской деятельности. Эти работы могут выполнять самозанятые, заплатив единый налог. Сегодня ставка единого налога для тех, кто ремонтирует швейные и трикотажные изделия, — 120 рублей в месяц. Для тех, кто производит одежду, — 136 рублей.
Оборудование, инструменты и расходники
«Я считаю, что оборудование должно быть качественным, — говорит Вера. — От этого напрямую зависят и качество изделий, и скорость выполнения работы. И никогда нельзя экономить на расходниках».
Базовый набор для начинающего мастера — это швейная прямострочная машина, оверлок, утюг.
Вера пользуется промышленной японской швейной машиной. Оверлок у неё четырёхниточный бытовой, тоже японской марки. Он выполняет несколько функций в зависимости от настроек. Утюг в ателье Веры профессиональный с парогенератором. Он не оставляет ласы на ткани, более безопасный для изделий и функциональнее, чем обычный утюг.
Также в мастерской Веры есть распошивальная машина для работы с трикотажем. Шов, который делается на ней, эластичный и растягивается вместе с изделием, тогда как шов обычной швейной машины или оверлока не растягивается и может наделать «стрелок» на трикотажной ткани.
Из инструментов — обычные ножницы, профессиональные ножницы для раскроя, вспарыватели, плоскогубцы для молний, щипчики для обрезки ниток и прочее. Для разных изделий могут понадобиться разные инструменты.
Ткани и нитки мастерица покупает уже под конкретное изделие заказчика. В наличии в мастерской она держит только подкладочные ткани.
Творчество в ремонте
«К ремонту одежды должен быть творческий подход, — считает Вера. — Например, мастер видит дырку, и он должен не просто её заштопать, а сделать так, как будто изделие было таким изначально, так было задумано. Декорировать как-то эту дырку. Сейчас в мире одежды нет ограничений. Каждый брак на изделии можно обернуть в достоинство».
Портной — это профессия будущего?
Вера считает, что портной — это не просто профессия будущего, а профессия, которая нужна всегда.
«Только 20% людей совпадают с лекалами, которые нам предлагает масс-маркет, — рассказывает мастерица. — Есть такие понятия в раскрое, как «французские лекала», «немецкие лекала» и другие. Потому что женщины Франции в большинстве своём не похожи на немок. Типы фигуры разные. У итальянок, по сравнению с нашими женщинами, короче ноги и руки, поэтому в итальянской одежде мы можем столкнуться с таким явлением, как «подстреленные» штаны и рукава.
80% людей, как правило, недовольны той одеждой, которую им предлагают. У меня есть клиентки, которые приходят с сумкой сразу после шопинга, и мы подгоняем под их фигуры только что купленную одежду, потому что в бёдрах, например, подходит, а в плечах — широко.
А есть люди особо маленькие или особо большие. И масс-маркет в их размере предлагает одежду, в корне не соответствующую их образу жизни либо их возрасту.
У нас почему-то считается, что чем полнее человек, тем мрачнее он должен одеться. Есть полные женщины даже старшего возраста, которые хотят выглядеть современно. Им же предлагают что-то безвкусное, какие-то стразы и ленточки.
А есть женщины-дюймовочки, размеры которых есть только в «детском мире». Но они не хотят выглядеть в 40 лет как подростки.
Поэтому профессия портного, я считаю, будет нужна всегда».