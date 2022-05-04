Профессии будущего. Как зарабатывать на пошиве и ремонте одежды - рассказывает мастерица из Слуцка

«Кур’ер» продолжает серию материалов о мастерах по ремонту вещей. Во время кризиса, когда люди не могут себе позволить новое, а ремонтируют бывшее в употреблении, такие специалисты могут стать более востребованными, чем раньше.

Владе­лица частного ателье Вера Колесникова помогла нашему изда­нию выяснить, как начать заниматься ремонтом и пошивом одежды.

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Где учиться и на кого

Первую квалифи­кацию — портной 4-го разряда — Вера Колесникова получила в училище, которое окончила с красным дипломом. Это позво­лило ей без экзаменов поступить на ступень выше — на специальность «закройщик». Там же, в училище, можно было выучиться на швею.

Вера подчёркивает, что швея и портной — это разные специаль­ности. Профессиональный уровень портного выше, он сам производит изделие от начала до конца: кроит, делает примерки, шьёт. Швея же выполняет на производстве какую-то одну манипу­ляцию на множестве изделий. «Чем ниже уровень швеи, тем менее сложная операция, которую она выполняет», — объясняет мастерица.

Вера считает, что краткосрочные курсы не могут создать готового специалиста с нуля. Их можно использовать только для повышения своей квалификации. Например, если у тебя уже есть профессия закройщика, можно пройти курсы модельеров.

Человек, который хочет поменять профессию, может пройти курсы, а затем выучиться где-то на практике (например, работая в ателье) и стать мастером по ремонту одежды. Вера не видит к этому препятствий.

«Если у человека есть желание, любой профессии можно научиться. Но нуж­но вложить в это максимум терпения и усилий», — считает мастер.

Как открыть свою мастерскую

«Чтобы открыть своё дело, безусловно, нужны капиталовложения, — говорит Вера. — Необходимо арендованное либо собственное помещение, обору­дование, расходники».

Ремонт швейных изделий и производство личной одежды для физлиц в Беларуси не относятся к предпри­нимательской деятельности. Эти работы могут выполнять самозанятые, заплатив единый налог. Сегодня ставка единого налога для тех, кто ремонтирует швейные и трикотажные изделия, — 120 рублей в месяц. Для тех, кто производит одежду, — 136 рублей.

Оборудование, инструменты и расходники

«Я считаю, что обору­дование должно быть качественным, — говорит Вера. — От этого напрямую зависят и качество изделий, и скорость выполнения работы. И никогда нельзя экономить на расходниках».

Базовый набор для начинающего мастера — это швейная прямострочная машина, оверлок, утюг.

Вера пользуется про­мышленной японской швейной машиной. Оверлок у неё четырёхниточ­ный бытовой, тоже японской марки. Он выполняет несколько функций в зависимости от настроек. Утюг в ателье Веры профессиональный с парогенератором. Он не оставляет ласы на ткани, более безопасный для изделий и функциональнее, чем обычный утюг.

Также в мастер­ской Веры есть распошивальная машина для работы с трикотажем. Шов, который делается на ней, эластичный и растягивается вместе с изделием, тогда как шов обычной швейной машины или оверлока не растягивается и может наделать «стрелок» на трикотажной ткани.

Из инструментов — обычные ножницы, профессиональные ножницы для раскроя, вспарыватели, плоско­губцы для молний, щипчики для обрезки ниток и прочее. Для разных изделий могут понадобиться разные инструменты.

Ткани и нитки мастерица покупает уже под конкретное изделие заказчика. В наличии в мастерской она держит только подкладочные ткани.

Творчество в ремонте

«К ремонту одежды должен быть творческий подход, — считает Вера. — Например, мастер видит дырку, и он должен не просто её заштопать, а сделать так, как будто изделие было таким изначально, так было задумано. Декорировать как-то эту дырку. Сейчас в мире одежды нет ограничений. Каждый брак на изде­лии можно обернуть в достоинство».

Портной — это профессия будущего?

Вера считает, что портной — это не просто профессия будущего, а профессия, которая нужна всегда.

«Только 20% людей совпадают с лекалами, которые нам предлагает масс-маркет, — рассказывает мастерица. — Есть такие понятия в раскрое, как «французские лекала», «немец­кие лекала» и дру­гие. Потому что женщины Франции в большинстве своём не похожи на немок. Типы фигуры разные. У итальянок, по сравнению с нашими женщинами, короче ноги и руки, поэтому в итальянской одежде мы можем столкнуться с таким явлением, как «подстреленные» штаны и рукава.

80% людей, как пра­вило, недовольны той одеждой, которую им предлагают. У меня есть клиентки, которые приходят с сумкой сразу после шопинга, и мы подгоняем под их фигуры только что купленную одежду, потому что в бёдрах, например, подходит, а в плечах — широко.

А есть люди особо маленькие или особо большие. И масс-маркет в их размере предлагает одежду, в корне не соответствующую их образу жизни либо их возрасту.

У нас почему-то считается, что чем полнее человек, тем мрачнее он должен одеться. Есть полные женщины даже старшего возраста, которые хотят выглядеть современно. Им же предлагают что-то безвкусное, какие-то стразы и ленточки.

А есть женщины-дюймовочки, размеры которых есть только в «детском мире». Но они не хотят выглядеть в 40 лет как подростки.

Поэтому профессия портного, я считаю, будет нужна всегда».