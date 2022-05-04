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Военные реликвии и судьбы их владельцев

9 мая 1945 года, 77 лет назад, произошло событие, которого ждали миллионы людей, — был побеждён фашизм. Трагические отголоски тех событий дают о себе знать и поныне. В каждой белорусской семье живёт память о предках, которые пережили ту войну. Военные реликвии хранят потомки, а некоторые передают их в музей, чтобы сберечь и показать свидетельства страшной войны и память об её участниках. «Кур’ер» вместе со Слуцким краеведческим музеем собрал для вас истории из жизни людей, воевавших на Случчине, и их военных реликвий.

«Чем больше мы узнавали друг друга, тем больше любили»

Супруги Таиса и Георгий Константиновы познакоми­лись в Слуцке, а после свадьбы уехали строить Байкало-Амурскую магист­раль и много лет путешествовали по Дальнему Востоку. 29 апреля браку Константи­но­вых исполнилось 50 лет. Сейчас супруги живут в Слуцке, радуются детям, растят внуков. «Золотые» молодожёны рассказали историю своей жизни и поделились рецептами семейного благополучия, чтобы мир и согласие царили в семье долгие годы.

Насколько сузится ассортимент, а что может исчезнуть вовсе

Санкции, валютный кризис, рост цен на сырьё, сложности с доставкой товаров, расчётами, запрет на поставки технологий и оборудования… Белорусским импортёрам, ретейлерам, производителям впервые приходится одновременно решать такое количество проблем. Как всё это отразится на ритмич­ности поставок и ценах? Насколько сузится ассортимент, а какие товары вовсе могут исчезнуть с полок? Есть ли будущее у проектов по импортозамещению?

«От интернета в пользу курицы не откажусь»

Всё дорожает: и товары, и продукты. Как ощутили это случчане? От чего готовы отказаться и на что заменить возросшие в цене продукты, «Кур’ер» спросил у жителей города.

Профессия будущего: закройщик-портной

«Кур’ер» продолжает серию материалов о мастерах по ремонту вещей. Во время кризиса, когда люди не могут себе позволить новое, а ремонтируют бывшее в употреблении, такие специалисты могут стать более востребованными, чем раньше. Владе­лица частного ателье Вера Колесникова помогла нашему изда­нию выяснить, как начать заниматься ремонтом и пошивом одежды.

Як сапёр стаў чырвонафлотцам

Лёс гэтага чалавека не пеставаў. Наадварот, ужо з малых гадоў падвяргаў выпрабаванням. Ён вытрымаў усё, бо меў сілу духа, цвёрды характар, быў здольны цярпліва пераносіць любыя цяжкасці. Згаданыя якасці асабліва яскрава выявіліся ў час Вялікай Айчыннай вайны.

Что необходимо знать при составлении завещания

Завещание — это распо­ряжение имуществом на случай смерти. Оно позволяет заранее определить его судьбу и избавляет наследни­ков от вероятных споров и склок, которые могут возникнуть в связи с разделом имущества. Что необходимо знать при составлении завещания, разъясни­ла Светлана Колос, нотариус Минского областного нотариального округа.

«Вязаные игрушки люблю как своих детей»

Татьяна Еденюк живёт в агрогородке Заполье. Работает поваром в местном хозяйстве. У Татьяны, как у любой сельчанки, много работы по дому, на огороде, в саду, по хозяйству. А ещё она шьёт, вяжет, рисует, делает предметы домашнего декора в разных техниках. Как она находит время и что её вдохновляет, мастерица рассказала «Кур’еру».

Рассада вытянулась… Что делать?

Нынешняя весна теплом не радует. Огородники, растившие рассаду томатов по стандартным срокам, столкнулись с тем, что вовремя высадить её в открытый грунт не получится. А значит, рассада перерастёт. «Кур’ер» узнал у опыт­ных огородников, что они делают в таких случаях.