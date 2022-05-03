Радуница. Традиция, которая есть в соседних районах, а в Слуцком такого почти нет

На Радуницу, которая в этом году отмечается 3 мая, на кладбищах в деревнях Слуцкого района много искусственных цветов. Люди покупают их на свой вкус и цвет и по ценам от 3-4 до 15-30 рублей за букет.

Такая вот традиция. Но интересно, что в двух соседних районах – Любанском и Стародорожком на памятники принято повязывать ещё и цветные ленты. Посмотрите фотографии из разных деревень.

Cлуцкий район

Любанский и Стародорожский районы