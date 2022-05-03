Радуница. Традиция, которая есть в соседних районах, а в Слуцком такого почти нет

Алесь Достанко
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На Радуницу, которая в этом году отмечается 3 мая, на кладбищах в деревнях Слуцкого района много искусственных цветов. Люди покупают их на свой вкус и цвет и по ценам от 3-4 до 15-30 рублей за букет.

Такая вот традиция. Но интересно, что в двух соседних районах – Любанском и Стародорожком на памятники принято повязывать ещё и цветные ленты. Посмотрите фотографии из разных деревень.

Cлуцкий район

Радуница. Традиция, которая есть в соседних районах, а в Слуцком такого почти нет
Типичный вид кладбища в Слуцком районе на Радуницу. Много искусственных цветов. Фотографии: Алесь Достанко

Любанский и Стародорожский районы

Радуница. Традиция, которая есть в соседних районах, а в Слуцком такого почти нет
Деревня Обчин Любанского района
Ленточки, как правило, повязывают на кресты
Если на памятнике нет креста, то обвязывают вокруг (на фото на заднем плане)
Деревня Рубежи Стародорожского района. Иногда ленточек может быть много. Они разной длины, ширины и разных ярких цветов

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Радуница. Традиция, которая есть в соседних районах, а в Слуцком такого почти нет