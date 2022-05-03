В Гомеле женщина хочет подать в суд на бывшего – он обещал, но не женился на ней. Что ответил адвокат

Елена в течение года помогала мужчине с его долгами, оплачивала стоматолога и дарила подарки. Все это время он считался женихом девушки, но в самый ответственный момент — перед ЗАГСом — передумал. Вопрос, который интересует Лену: можно ли подать в суд за обман и вернуть деньги?

Такую историю описывает сайт belkagomel.by и приводит ответ адвоката, который оценивает отношения Елены с её бывшим молодым человеком с позиций законодательства.

Анна Павлюк, Гомельская областная коллегия адвокатов:

— Ни уголовный, ни гражданский, ни другие кодексы не могут принудить выполнить обещание жениться. Белорусское законодательство определяет брак именно как добровольный союз мужчины и женщины. Привлечь к уголовной ответственности за обман в такой ситуации можно в том случае, если будет доказано, что был факт завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.