«Кто тот гений, что привёз вот ЭТО на кладбище под Слуцком? Это нормально?» (фотофакт)

Приехал на кладбище, что возле деревни Василинки. Оно прямо под Слуцком и около трассы на Минск. Обычно к Радунице подвозят песок, чтобы люди могли подсыпать и подправить могилы своих родных.

Но кто тот гений, что привёз вот ЭТО на кладбище под Слуцком? Посмотрите на фотографии, которые я сделал. Это нормально? Одни камни! Кто и чем думал? Или может эти камни привезли слепые? Это можно назвать песком?

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».