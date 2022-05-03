Помните, как поражали сцены, в которых доктор Хаус выдавал точные диагнозы по совершенно неочевидным признакам? Именно в такие моменты врачи выглядят как настоящие волшебники. «Разоблачения» этой магии сейчас массово появляются в интернете в виде статей «Десять признаков, как по вашим ногтям узнать, чем вы болеете» или «Читаем по белку глаза состояние вашего здоровья». Некоторые из них действительно могут дать полезную информацию, но большинство на поверку оказываются обыкновенной глупостью и разочаровывают, пишет Onliner.

Понять, действительно ли врачи обладают тайными знаниями, позволяющими им с порога определять заболевание пациента, нам поможет Элеонора Капитонова — врач высшей категории со стажем практической работы более 35 лет, доктор медицинских наук, которая прошла путь от участкового педиатра до директора крупного медицинского центра.

— Правда ли, что квалифицированный врач может определить состояние здоровья человека по внешним признакам, даже не взяв анализы?

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— Прежде всего, надо понимать, что в организме человека ничто не существует по отдельности: не работают сами по себе печень, кишечник, сердце, мозг, лимфатическая система и так далее. Всё взаимосвязано, и поэтому любые изменения, которые происходят, распространяются по всему организму, в большей или меньшей степени. Даже прыщик, выскочивший на носу, не означает, что проблема локализована только на лице.

Человек ощущает, что заболел, даже если болезнь пока никак очевидно не проявляет себя. У него снижается настроение, пропадает аппетит, появляется вялость, отсутствие интереса к занятиям, которые раньше приносили удовольствие. Это то, что в медицине ещё в древнеримские времена, при Гиппократе называлось «томление духа».

Тогда при наступлении «томления духа» пациент обращался к врачу. Но поскольку удовольствие это было дорогостоящее, позволить себе лечиться с такими симптомами могли только очень состоятельные люди. Доктор прописывал им прогулки, особый режим питания, ванны, развлечения… Всё это — профилактика, направленная на предотвращение или ослабление симптомов какой-то, пока ещё не совсем понятной болезни, которая в результате таких мер или отступит, или проявится позже.

А вот когда появлялись боли, нарывы, отёки, язвы — в общем, симптомы, которые уже можно увидеть, — тогда шли не к врачу, а к цирюльнику. Он вырывал зубы, вправлял вывихи, помогал при переломах, пускал кровь, удалял мозоли, проводил другие несложные операции…

— Вы могли бы более наглядно показать связь между зарождающимся заболеванием и плохим настроением?

— Сейчас даже в интернете можно прочитать, что хорошее настроение зависит от гормонов: серотонина, дофамина и так далее. Но ведь это химические вещества. Например, для того чтобы синтезировался серотонин, нужна аминокислота триптофан. Если её будет недостаточно, то понятно, что и серотонина в нужном объёме организм не получит. Триптофан поступает к нам с пищевыми продуктами: яичным желтком, мясом, рыбой, молочными продуктами и так далее. Если у человека в рационе не будет хватать исходного материала для построения серотонина — по разным причинам: недостаток в пище или нарушение пищеварения, — то возникнет проблема депрессивного поведения.

Кроме того, могут быть и другие механизмы, при которых серотонин вырабатывается в нужном объёме, но при этом он не переносится на уровне нейронов.

Понятно, что во времена Гиппократа обо всём этом не знали, но связь заметили.

Ещё один хороший и понятный пример: врач-педиатр знает, что здоровый ребёнок всегда «звучит» — он весёлый, жизнерадостный, активный, его всегда слышно. Если ребёнок перестает «звучать», становится скучным, вялым, тихим, это признак того, что со здоровьем что-то не так. Мы говорим о детях раннего возраста, примерно до 5 лет, потому что позже уже начинают работать социальные рамки и человек всё больше скрывает свои эмоции, чувства, проблемы.

— Какие другие неочевидные симптомы говорят о проблемах со здоровьем?

— Перечислять их — неблагодарное и совершенно бесполезное занятие. Я могу привести лишь несколько примеров, но только для того, чтобы понять процессы, которые проходят во время первичного врачебного осмотра.

Например, у человека с нормальным кроветворением и уровнем гемоглобина ушная раковина на просвет всегда розовая. Если она бледная, то это вероятный признак анемии (малокровия). В чем причина анемии — это уже дело дальнейшего диагностического поиска.

Ещё один явный признак — любые изменения на коже: шелушение, пятна, прыщи и так далее. Тут и врачом не надо быть, чтобы понять, что со здоровьем человека что-то не так. К этим же признакам можно отнести «гусиную кожу», шелушение в области локтевых и коленных суставов. Как правило, это признак дефицита витамина A, цинка, железа, некоторых других минералов — и, соответственно, проблемы со здоровьем, которые за этим следуют.

На самом деле таких «маячков» тысячи, и они могут быть связаны с каждой видимой частью нашего тела. Например, ногти. Присутствие на ногтях белых пятен (так называемые «цветущие» ногти) — также признак витаминно-минерального дефицита. Ногти, которые похожи на «наперсток» (они как будто истыканы иголкой), — признак того, что у человека может быть псориаз.

— То есть осмотр врача даже до того, как вы сдали анализы, действительно важен?

— На самом деле внешний осмотр пациента — это первое и основное, что должен делать врач для постановки диагноза. Большой бедой современного врача является то, что по нормативам на приём пациента ему отводится 7—12 минут, поэтому сейчас анализы и другие исследования «бегут впереди паровоза».

Для сведения: все лабораторные и инструментальные исследования называются «дополнительные методы исследования», и именно слово «дополнительные» здесь всё определяет. То есть основной диагноз (предположение о заболевании) квалифицированный врач выставляет по внешним признакам и на основании опроса пациента. А все остальные анализы и исследования нужны врачу для подтверждения или отрицания первичного предположения о заболевании.

Я уверена, что врачевание — это именно искусство, а не ремесло. Эта профессия требует интегративного типа мышления: доктор должен уметь составить пазл из множества признаков, среди которых результаты клинического осмотра занимают главенствующее место.

— Если постановка предварительного диагноза в результате простого осмотра реальна, обывателем это может восприниматься как что-то фантастическое. Бывало ли у вас в практике, что вы ставили предварительный диагноз с первого взгляда и люди были шокированы этим?

— Однажды снимали обучающий видеоролик, в съёмках принимала участие женщина с 5-летней девочкой. Когда я просматривала видео, спросила у того, кто его подготовил, не болеет ли часто этот ребёнок и есть ли проблемы с его поведением.

Мой собеседник был очень удивлён. Оказалось, что женщина — его хорошая знакомая, и её дочка — действительно очень болезненный ребёнок, поведение которого постоянно создавало проблемы. Как я поняла это? Есть так называемые стигмы дизэмбриогенеза — внешние проявления врожденной или наследственной патологии. Например, я поняла, что у девочки проблемы со здоровьем, по специфическому разрезу глаз и сделала определенные выводы. Как оказалось, мои предположения подтвердились.

— Сейчас в интернете множество публикаций на тему того, как по внешним симптомам определить болезни — например, по состоянию кожи, языка, ногтей. Могут такие тесты быть реально полезными?

— Конечно, можно пытаться определить свои болячки по форме ногтей, разрезу глаз и изучая ухо на просвет. Но, как правило, все похожие тесты — бессвязный набор информации, которая только запутает человека и даже напугает его. Ещё опаснее, когда, поставив себе диагноз самостоятельно, вы сразу решительно приступаете к самолечению.

Между тем существует универсальный тест для самодиагностики нарушений здоровья, ответы на вопросы которого подскажут, стоит ли волноваться.

Итак, вот основные признаки здоровья, которые человек может определить у себя самостоятельно. Сверьте эти утверждения со своим состоянием, и за каждый отсутствующий признак добавляйте по одному баллу:

Кожа: чистая, без сыпи, шелушения и других повреждений.

Волосы: гладкие и блестящие.

Ногти: розовые, гладкие, блестящие.

Вес: рост минус 100 плюс-минус 10%.

Окружность талии: женщины — 90 сантиметров и меньше; мужчины — 100 сантиметров и меньше.

Энергичность: просыпаетесь бодрым, и вам не требуется отдых в течение дня.

Физическая форма: до 45 лет — 30 приседаний без одышки, при сгибании ладони могут коснуться пола; старше 45 лет — 20 приседаний, при сгибании ладони доходят до середины голени.

Иммунитет: частота заболеваний — человек болеет один-два раза в год, заболевания протекают легко и без осложнений.

Боли различного происхождения: эпизодические, кратковременные, в разных местах, не вызывающие дискомфорта.

Теперь проверим результаты. Если вы набрали от 0 до 2 баллов, вы практически здоровы. 3—5 баллов — пора задуматься о здоровье и, возможно, обратиться к врачу. 6—9 баллов — у вас уже есть проблемы со здоровьем, к врачу надо обращаться как можно быстрее и начинать что-то менять в своей жизни: назначить лечение, изменить образ жизни или рацион и так далее.

— У современного врача арсенал диагностических инструментов намного шире, чем 20-30 лет назад. Влияет ли это на то, что медики всё меньше внимания уделяют первичному осмотру, рассчитывая на более точные данные анализов, УЗИ, МРТ и так далее? Как вы считаете, «диагностика осмотра» будет становиться всё менее популярной в результате развития прогресса? Как это повлияет на квалификацию медиков?

— То, что сейчас происходит, я называю дегуманизацией медицины. И специалисты, и сами пациенты смотрят на свой организм как на некий механизм, который надо всего лишь правильно обслуживать, а в случае поломки сменить вышедшую из строя деталь.

Мне кажется, именно на основе этих упрощённых представлений, особенно у креативной компьютеризированной молодёжи, получило распространение такое явление, как биохакинг — когда человек проводит полное обследование всего организма и затем действует на основе результатов исследований: принимает дефицитные витамины и минералы, биологически активные вещества и тому подобное, надеясь, что это и есть самый короткий путь к здоровью и долголетию.

Но это на самом деле не работает. Потому что организм — самовосстанавливающаяся и саморегулирующаяся система, которая работает по принципу обратной связи. То есть если в организме чего-то нет, то он найдет это и создаст, а если есть что-то лишнее, это будет выброшено, дезактивировано и так далее.

Именно поэтому сохраняется так называемое постоянство внутренней среды организма. Человек может выживать практически в любых условиях. Люди, которые прошли концлагеря, восстанавливались, рожали кучу детей и впоследствии жили до глубокой старости!

Если говорить о врачебной квалификации, то отрицать современные методы исследования неразумно. Но я не открою секрета, если скажу, что в самых сложных случаях пациенту советуют обратиться к доктору с огромным клиническим опытом, который как раз и разберётся в проблеме с помощью искусного расспроса и тщательного клинического осмотра.

Позитивная новость заключается в том, что для того, чтобы угробить человека, который соблюдает элементарные правила нормальной жизни (нормально ест, хорошо спит, получает регулярную физическую нагрузку и не заморачивается, почему у него на левом глазу вскочил прыщик), надо приложить очень много усилий.