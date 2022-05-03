Всемирный день свободы печати. Что это значит и о чём важно помнить конкретно вам (в двух абзацах)

Всемирный день свободы печати провозглашён с 1994 года Генеральной Ассамблеей ООН. Отмечается 3 мая. «Средства массовой информации не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти», — провозглашает ООН.

Также 3 мая служит напоминанием правительствам о необходимости выполнения их обязательства защищать свободу печати. Этот день служит призывом поддержать средства массовой информации, которые становятся жертвами ограничений или полного лишения свободы голоса, — сообщается на сайте ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры). В ООН тема 2022 года: «Журналистика в цифровой осаде». Она призвана обратить внимание как многогранные способы со стороны государственных и негосударственных субъектов влияют на журналистику, свободу выражения мнений и частную жизнь.

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