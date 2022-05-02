ЕС принял дополнительный пакет санкций в отношении отдельных категорий товаров, перемещаемых в Беларусь и из РБ, пишет «Экономическая газета».

Очередные изменения в Регламент Совета (ЕС) от 18.05.2006 № 765/2006 об ограничительных мерах в отношении Беларуси приняты 2 марта 2022 г.

Решениями 2022/355 и 2022/356 введены дополнительные ограничения для РБ на торговлю товарами, используемыми для производства табачных изделий, минеральных и калийных продуктов, изделий из дерева, цемента, железа, стали и резины.

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Ограничения для импортеров ЕС

Субъектам хозяйствования ЕС (нерезидентам РБ) в соответствии с новыми нормами запрещено прямо или косвенно импортировать из Беларуси:

лесоматериалы (древесина и изделия из нее, древесный уголь);

цементную продукцию, включая изделия из цемента, бетона, искусственного камня;

изделия из железа и стали;

масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы;

нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных полезных ископаемых, препараты, содержащие более 70% по весу нефтяных масел, отработанные масла;

нефтяной газ и прочие газо­образные углеводороды;

вазелин, твёрдый парафин, торфяной воск, прочие минеральные воски и аналогичные продукты;

нефтяной кокс, нефтяной битум;

мастики битумные и прочие битумные смеси;

хлорид калия;

минеральные, химические и прочие удобрения;

изделия из резины, включая новые пневматические шины и др.

Запреты в ЕС будут применяться к товарам, ввозимым из РБ по внешнеторговым договорам, заключённым cо 2 марта 2022 г. По договорам, заключённым до этой даты, вывоз ограниченных к перемещению категорий товаров возможен на территорию ЕС до 4 июня 2022 г.

Водителю перевозчика при ввозе на территорию ЕС таких товаров необходимо предоставить компетентному таможенному органу:

– копию внешнеторгового договора, подтверждающую, что внешнеторговая сделка была заключена до 2 марта 2022 г.;

– копию письма грузополучателя (участника внешнеторговой сделки, нерезидента РБ), содержащего сведения о номере и дате внешнеторговой сделки, количестве перевозимой партии товаров, объемов перевезенных товаров по контракту и остатков товаров, которые не были ввезены на территорию ЕС в рамках внешнеторговой сделки.

Ограничения экспорта в РБ

Одновременно запрещён экспорт в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому развитию РБ, укреплению сектора обороны и безопасности, а также экспорт техники. Под запрет поставок попали товары независимо от страны их происхождения.

В перечень товаров, запрещённых к ввозу из ЕС на территорию РБ, входят:

бумага и фильтры для сигарет, ароматизаторы для табака;

двигатели внутреннего сгорания, включая дизельные;

оборудование для взвешивания, в т.ч. весовые счётные или контрольные машины;

грузовые автомобили, оборудованные подъёмными или погрузочно-разгрузочными устройствами;

оборудование для производства целлюлозы, переплётное оборудование;

инструменты для ручной работы, пневматические, гидравлические или с автономным электрическим или неэлектрическим двигателем и т.д.

Всего в списке более 70 позиций.

Запреты будут применяться к товарам, вывозимым из ЕС в РБ по внешнеторговым договорам, заключенным после 2 марта 2022 г.

По внешнеторговым договорам, заключенным до этой даты, предусмотрены исключения. Вывоз товаров возможен на территорию РБ до 4 июня 2022 г.

Экспортёр (резидент ЕС) должен указать в своей таможенной декларации, что товары экспортируются в соответствии с соответствующим исключением, и должен уведомить компетентный орган государства-члена, в котором находится экспортёр, в течение 30 дней с момента первого экспорта, но не позднее 1 мая 2022 г.