Уважаемые наши рекламодатели! Пусть весна порадует вас и ваших родных хорошими новостями и успехами!



У нас две новости для вас. И, как принято, одна из них хорошая, а другая… Нет, не плохая. Она из разряда тех, которые не дают скучать нашему и вашему бизнесу, а подталкивают его к поиску вариантов креативной работы.

Хорошая новость – «Кур’ер» в мае оставляет стоимость рекламы без изменений.

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Вторая новость – она требует чуть больше пояснений, и суть её проистекает из следующей ситуации.

С 1 мая вступает в силу Указ от 31.03.2022 №131, который обязывает рекламодателей, являющихся белорусскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, от стоимости фактически оказанных, начиная с мая, услуг по размещению (распространению) рекламы платить сбор в республиканский бюджет. Его ставка зависит от места размещения рекламы: 10% от услуг по размещению (распространению) рекламы на «наружке» (включая и внутри транспортных средств), 20% от услуг по размещению (распространению) рекламы через публикации в газете, в интернете и соцсетях. Сбор предстоит уплачивать ежеквартально: не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, рекламодателям придётся предоставить за размещённую рекламу расчёт по установленной МНС форме и не позднее 22-го числа уплатить и сам сбор в бюджет.

Что предстоит нам с вами, дорогие рекламодатели, сделать сейчас, чтобы не нарушить нормы Указа? Во-первых, нам надо будет внести маленькие добавления в наши договоры, чтобы там появилась отсылочная строчка к допсоглашениям или актам приёма-сдачи работ, показывающих фактическую стоимость оказанных рекламных услуг по размещению (распространению) рекламы (без таковых цифр реклама будет незаконной). Эту задачу по перезаключению договоров мы берём на себя и решаем её в контакте с вами в самые ближайшие дни.

Непосредственно вам предстоит у себя только определить ответственных за подготовку ежеквартальных расчётов и «подсобрать» 20% к устоявшимся вашим рекламным расходам на размещение (распространение), чтобы (тоже ежеквартально) сделать отчисления в бюджет.

Понимаем, что увеличивать расходы своего рекламного бюджета – дело и не из приятных, и не из лёгких. Однако верим, что все эти перипетии не отберут у нас заряд весенней бодрости и оптимизма в продолжении взаимной поддержки, не убьют веру, что вместе мы прорвёмся к радостям и результатам. Это, согласитесь, не такие испытания, чтобы ставить крест на сотрудничестве. Испытаний было уже и наверняка будет ещё немало. Так устроена в этом мире жизнь бизнеса.

Мы верим в вас, дорогие наши рекламодатели! Делаем вместе и газету, и свои бизнесы!

Готовы помочь разобраться во всех текущих вопросах и приглашаем, продлив рекламные кампании, поддержать друг друга.

Всегда на связи, отдел рекламы «Кур’ера»: 3 17 17, 766 94 94 (А1, МТС)

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