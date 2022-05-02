Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Владимир Амельченя
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В парке «Четырех стихий» в Солигорске 1 мая развернулись гулянья. Погода была приятной, и занятия по интересам нашли все желающие.

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж
Фото: Владимир Амельченя

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

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Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

Каким был Первомай-2022 в Солигорске. Фоторепортаж

 