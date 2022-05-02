Ритуальные услуги под санкциями. Предприниматель из Слуцка рассказал, сколько сейчас стоят памятники и благоустройство захоронений

Накануне Радуницы «Кур’ер» поговорил со слуцким предпринимателем, который работает в сфере ритуальных услуг, а именно занимается благоустройством захоронений. Как оказалось, этот бизнес тоже испытывает затруднения из-за санкций, ведь почти все материалы для благоустройства могил импортировались в Беларусь.

Собеседник рассказал, как изменились цены на памятники и сопутствующие материалы, какие есть бюджетные варианты и что ждёт рынок в ближайшее время.

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«Цены растут последние два года»

«Начнём с того, что весь камень для памятников у нас импортный, в Беларуси нет своего гранита, — говорит предприниматель. — Преимущественно камень завозится из России и Финляндии. Украинский гранит очень низкого качества, некрасивый. Многие предприниматели отказались от него ещё раньше.

Есть очень дорогие камни — из Швейцарии и Индии. Китайский гранит самый плотный и полностью чёрный, без вкраплений кварца и других минералов. В основном ритуальщики его не берут, потому что его сложно продать из-за высокой стоимости. Кроме того, гранитные плиты поставляются в Беларусь уже в готовой форме, и резчикам неудобно с ними работать.

Поэтому примерно 90% памятников производится из российского гранита.

Цены на камень растут второй год. В 2021-м стоимость увеличивалась каждый месяц по два раза. В итоге материал для памятников подорожал на 130-140%.

С начала 2022 года поставщики камня поднимали цены три раза: два — в январе, один — в феврале. До мая обещали не увеличивать стоимость. Как оно будет потом, неизвестно. Но то, что легко нам не будет, это точно. Курс доллара может вырасти, тогда стоимость камня тоже увеличится.

Дефицит камня есть. Тот, что я закупил осенью, практически весь уже продал. У кого есть деньги, берут по несколько фур.

Про цены на памятники и другие материалы

На 25 апреля объявлено подорожание плитки из керамогранита, потому что белая глина для её производства поставлялась из Украины.

На кладбище не используется плитка первого сорта, как для ванной или кухни. Белорусский «Керамин» второй сорт не даёт. Российские производители тоже выставляют условия: продадим поддон плитки второго сорта при условии, что купите два поддона первого. Но первый сорт стоит 80 рублей за 1 м2. Я даже в квартиру не могу себе такой позволить, не то что положить её на кладбище. Второй сорт стоит 50 рублей за 1 м2. На стандартное двойное захоронение уходит больше 5 м2, на одинарное — до 3 м2.

Подорожали плиточный клей, цемент. Арматура — практически в 2 раза. Если в прошлом году покупал её не дороже 1 рубля, то в этом — по 2,1 рубля.

Железо подорожало в прошлом году космически. Нержавейки нет, потому что закрыты порты из-за военных действий в Украине. В Минске распродают остатки. Что будет дальше, никто не знает.

Сейчас памятники стоят от $420 и выше, благоустройство могилы — под $400.

В сумме самый минимальный заказ — одноместное захоронение 1,2 на 2,4 метра со скромным памятником без ограды — тянет на $800-900, с железной оградой — на $1000 (клиенты платят в белорусских рублях по курсу — Прим. ред.).

Медальоны сильно не подорожали. Хороший с рамкой обойдётся в $100. Нарисовать портрет выйдет дешевле — $50-60.

Что касается благоустройства давних захоронений, то сегодня многие оставляют старые цементные памятники. В таком случае снимается надгробие, делается стяжка, укладывается плитка. Обойдутся такие работы в $300-500.

Рассрочку я сохра­нил — на 3 месяца, но только на 50% стоимости заказа.

Самый дорогой заказ, который я сделал в последнее время, обошёлся клиенту в $2000. Это был эксклюзивный памятник, эскиз к нему делал сам.

Кстати, в прошлом году в Слуцке был запрос на памятник и благоустройство захоронения на $16 000. Слуцкие мастера побоялись взяться за такую работу, заказчики нашли исполнителей в Копыле.

Бюджетные варианты благоустройства

Понятно, что не каждый человек в состоянии выложить $500 на памятник и столько же на благоустройство.

Я предлагаю своим заказчикам разные варианты, позволя­ющие сделать бюджетно.

Возможно сэкономить на надгробной плите — оформить её не гранитом, а плиткой разных цветов. Например, серую плитку выкладываем по периметру, а в центре — чёрную. Смотрится такой дизайн довольно эстетично.

Если с финансами совсем беда, можно заказать памятную табличку. Устанавливаем на плиточное надгробие гранитный столбик, обрезаем его под углом 45 градусов, сверху монтируем табличку. Стоит такой бюджетный памятник $100-130.

Также позволит сэкономить и такой вариант, когда на камне размером 50х33 см выбиваются имя, фамилия, дата смерти, короткая эпитафия. Портрета тут уже нет.

Что ждёт сферу ритуальных услуг

Прогноз такой: хорошего мало — дешеветь ничего не будет. Самое смешное в этой ситуации, что работа мастеров-ритуальщиков не дорожает. Работники сколько получали денег за резьбу, за стяжку, столько же и получают. А люди думают, что ритуальщики обнаглели».