Новая падборка фотаздымкаў з архіва газеты «Кур’ер» прысвечана Першамаю. У савецкія часы гэта свята адзначалася ўсеагульнымі дэманстрацыямі і масавымі гуляннямі. У архіве «Кур’ера» захаваліся здымкі 1960-1980-х гадоў і пачатку 2000-х.

Усе публікацыі цыкла «Слуцк і случчане на старых фота».

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