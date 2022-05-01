Массовая эмиграция стала ключевым фактором того, что в прошлом году белорусы превратились в одних из главных действующих лиц на польском рынке недвижимости. За счёт в полтора раза возросшей активности физических лиц в покупке квартир и домов в Варшаве, Вроцлаве и других «миястах» Беларусь опередила Нидерланды и Великобританию и заняла четвёртое место в рейтинге иностранных покупателей польской недвижимости, пишет Officelife.media.

По отчёту министра внутренних дел и администрации Польши, представленному недавно в сейме республики, общая площадь приобретённой в 2021 году белорусскими гражданами и компаниями недвижимости в этой стране составила свыше 42 тыс. кв. м. Это новый рекорд с того момента, как Беларусь и Польша начали строить взаимоотношения как независимые государства. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году, когда физические и юридические лица из Беларуси стали хозяевами около 31 тыс. кв. м жилья и коммерческих площадей в Польше. В 2020-м, для сравнения, им были выданы разрешения на покупку примерно 27 тыс. кв. м жилой и нежилой недвижимости.

Два года назад белорусские граждане и компании смогли опередить по приобретённым площадям резидентов Франции и Кипра, а по итогам 2021-го они сделали это ещё и с нидерландцами и британцами. Белорусы впервые в истории поднялись на четвёртое место как самые активные покупатели польской недвижимости, пропустив вперёд украинцев, немцев и юридических и физических лиц из Люксембурга. У представителей всех этих трёх стран также вырос интерес к инвестициям в квартиры и нежилые помещения в Польше. У украинцев — в 1,6 раза (или почти на 100 тыс.), у немцев — на 30 тыс., у люксембуржцев — на 10 тыс. кв. м. А всего иностранцы приобрели там в прошлом году почти 885 тыс. кв. м. Это больше, чем в 2020-м (около 715 тыс. кв. м), но меньше, чем было в 2019-м (свыше 960 тыс. кв. м).

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В Польшу за квартирой

Если присутствие в топ-10 покупателей польской недвижимости Люксембурга и Кипра и в большей мере Нидерландов и Испании обеспечили инвестирующие в этот сегмент компании, то основные площади в счёт показателя Беларуси и остальных стран из десятки внесли физлица.

Граждане Беларуси, согласно направленному в сейм отчёту, приобрели свыше 41 тыс. кв. м: 38 тыс. кв. м жилых площадей и свыше 3,6 тыс. кв. м офисов и пр. Для сравнения: в 2020-м в их руках оказалось около 26,5 тыс. кв. м, включая 24 тыс. кв. м жилых и немногим меньше 2,5 тыс. кв. м нежилых помещений.

В итоге по масштабам сделок с квартирами белорусы стали в прошлом году третьими — после все тех же украинцев и немцев.

До 2021 года спросом жильё в Польше пользовалось у россиян, которые в итоге заняли четвёртое место. Они приобрели свыше 20 тыс. кв. м. Также интерес к квартирам был высок у итальянцев (свыше 16 тыс. кв. м купленного жилья), французов (около 16 тыс. кв. м), британцев (свыше 14 тыс. кв. м), китайцев (около 14 тыс. кв. м) и израильтян (свыше 10 тыс. кв. м).

Топ-10 стран, физические и юридические лица из которых стали крупнейшими покупателями жилой и нежилой недвижимости в Польше в 2021 году