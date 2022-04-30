Фишинг — это вид мошенничества в сети Интернет при покупке либо продаже товаров на различных торговых площадках. Фишинговые сайты визуально схожи с настоящими сайтами банков и иных организаций.

Попадая на них, люди вводят свои личные данные, реквизиты своих банковских карт или доступа к интернет-банкингу. После чего, в результате противоправных действий злоумышленников, лишаются денежных средств на своих банковских счетах.

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Продавала вещь, но лишилась денег

Так, 7 апреля 2022 года в Слуцкий РОВД обратились жительница Слуцка. Она разместила объявление о продаже имущества на популярной торговой площадке. В этот же день в мессенджере Viber с женщиной связались псевдопокупатели, которые готовы были приобрести продаваемые вещи по той цене, которую указал продавец.

У собеседника отобразился зарубежный номер телефона, «покупатель» объяснил это тем, что находится в командировке за границей. Для оплаты «покупатель» предложил перевести сумму на банковскую карту случчанки. После того, как женщина согласилась, «покупатель» прислал фишинговую ссылку. Перейдя по ней, продавец увидела информацию о якобы совершённом переводе денежных средств.

В ссылках содержались также поля для ввода реквизитов доступа к интернет-банкингу, чтобы проверить перевод. Случчанка ввела данные, заполучив которые, злоумышленники осуществили несанкционированный доступ к банкингу и совершили хищение денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

Заплатил за криптовалюту, но не получил её

Также жертвами злоумышленников становятся граждане, которые покупают криптовалюту.

Так, 26 апреля 2022 года в Слуцкий РОВД с заявлением обратился житель Слуцка. Он решил приобрести криптовалюту на одной из интернет-площадок. Связавшись с продавцом в мессенджере Telegram, мужчина обсудил условия приобретения интересующей его криптовалюты. Ему предоставили реквизиты банковских карт, на которые необходимо было перевести денежные средства, после чего ему была бы переведена криптовалюта.

Мужчина пополнил указанные карточки. Но продавец не выполнил обязательства и не перечислил криптовалюту, похитив таким образом денежные средства случчанина. Причиненный ущерб жителю Слуцка составил $2 000.

Меры предосторожности

Помните, что для денежного перевода на банковскую карту необходимо знать только номер и срок действия банковской карты. Ни в коем случае нельзя сообщать уникальные коды банковских карт, реквизиты доступа к «банкингу». Не стоит переходить по ссылкам, которые сбрасывают якобы продавцы либо покупатели, так как данные ссылки могут быть фишинговыми и направленными на получение конфиденциальных данных граждан.

В случае покупки криптовалюты необходимо искать информацию о продавце в сети Интернет, пытаться найти о нем отзывы. Будьте бдительны! Так вы обезопасите себя от преступных посягательств и сохраните свои деньги!