Слуцкая милиция предупреждает жителей о новой волне мошеннических звонков. Что нужно сделать каждому жителю Слуцка

Прямо в эти дни мошенники массово обзванивают жителей Слуцка и Солигорска – в основном тем, кому больше 50 лет или пенсионеров.

Об этом «Кур’еру» сообщил Виталий Алешко, заместитель начальника Слуцкого РОВД, начальник криминальной милиции.

Схема мошенничества уже давно известна правоохранителям, но она новая для нашего региона. В телефонном звонке мошенники представляются каким-либо должностным лицом и говорят, что какой-то из родственников потенциальной жертвы попал в ДТП. Мошенник в красках и убедительно расписывает детали и якобы серьёзность происходящего. Также говорит, что на операцию нужно много денег. И побуждает жертву переводить деньги: пойти ли на почту и перевести на определенный расчётный счёт или при помощи карточки.

Реклама

«Мошенники по телефону могут быть крайне убедительны и изощрёнными, они умеют выбрать и удерживать жертву настолько, что, например, в Солигорске две женщины уже потеряли по $5000 каждая. 7-8 звонков были в Слуцке», — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Кур’ер» Виталий Алешко.

«Главное, что вам нужно сделать прямо сегодня, прямо сейчас, после того, как вы прочитали эти строки – позвонить своим пожилым родным и предупредить их. Рассказать о волне мошеннических звонков, попросить их проявлять осторожность при любых звонках от неизвестных людей, которые к тому же ведут речь о деньгах. Лучше сбросить звонок от неизвестного. После этого позвонить любому другому родственнику и прояснить ситуацию, — сказал он. – Тем более ваш звонок родному и близкому с заботой о них в эти прекрасные весенние дни будет просто приятным поводом поговорить о семейных делах».