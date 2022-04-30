С 29 апреля на территории Слуцкого и Солигорского районов очень активно начали «работать» мошенники в отношении пожилых граждан. За вчерашний день в Слуцкий РОВД от граждан поступило 8 подобных сообщений.

А на территории Солигорского района в 2 случаях пенсионеры передали мошенникам крупные суммы денег.

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Кого выбирают жертвой

Речь идет о людях пенсионного возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги. Такая схема не новая, но о ней должны знать доверчивые граждане.

Как работают мошенники

Мошенники открывают телефонный справочник и начинают обзвоны стационарных телефонов. Когда слышат голос пожилого человека, выбирают его своей жертвой и начинают «обрабатывать». С молодыми людьми такие мошеннические схемы, как правило, не срабатывают. Злоумышленники ищут людей, на которых легче оказать давление. Именно пожилые люди более доверчивы, легче вступают в контакт.

Мошенниками используется психологический приём, когда пожилого человека вводят в состояние стресса сообщением о том, что его близкий человек попал в беду. Ему говорят, что дочь или внук попали в ДТП и срочно нуждаются в помощи. Когда этот посыл срабатывает, начинается психологическая обработка человека.

Пенсионеру, к примеру, говорят, что его дочь стала виновницей ДТП — перебегала дорогу в неположенном месте, а женщина-водитель, чтобы избежать столкновения, совершила аварию, врезалась в столб. В итоге обеих доставили в больницу, дочери грозит уголовное дело. Для усиления впечатления сообщники мошенника создают фон — пенсионер слышит в трубке женские стоны и плач.

Еще один вариант «развода»

Пожилому человеку может позвонить «родственник» и сказать, что попал в беду, что стал виновником ДТП. А изменённый голос объяснить тем, что в ДТП поранил губу и его везут в больницу накладывать швы.

При этом мошенник надрывным голосом говорит — папочка, с тобой будет разговаривать следователь, делай всё, что он тебе скажет. Трубку берёт мужчина, представляется следователем и говорит: «По вине вашей дочери произошло ДТП и необходимо 50 тысяч белорусских рублей, чтобы погасить материальный и физический ущерб». Во многих случаях мошенники называют именно эту сумму.

Пенсионер, как правило, говорит, что у него нет такой суммы. Тогда лжеследователь просит у него номер мобильного и одновременного говорит не класть трубку домашнего телефона. Жертва дает номер своего мобильного, ему перезванивают и разговор продолжается с мобильного телефона. Мошенник выясняет адрес пенсионера, убеждает его собрать все деньги, которые есть в доме, для «аванса».

За деньгами приходит курьер!

Мошенник рассказывает пенсионеру, что его «помощник» приедет и заберёт деньги. При этом он тянет время — заставляет пенсионера написать заявление о том, что он передаёт «Иванову Ивану Ивановичу» определенную сумму денег в счёт погашения причинённого ущерба. Мошенник просит переписать заявление несколько раз — якобы для передачи в МВД, СК, и ещё куда-нибудь.

«На телефоне» жертву держат час или полтора. Это нужно для того, чтобы курьер успел доехать за деньгами, а жертва не могла никуда позвонить посоветоваться. А в этом время, с самых первых минут, когда мошенник узнал адрес пенсионера, к нему выдвигается курьер, который находится в городе.

При этом доверчивую жертву убеждают в реальности того, что родственнику нужно помочь, самыми различными способами. Мошенник рассказывает: собранные деньги нужно положить в целлофановый пакет, туда положить сменную одежду, ложки, вилки — для якобы попавшей в ИВС дочери.

Предупредите близких!

Такие действия квалифицируются как мошенничество, а это, в соответствии с УК Республики Беларусь, — тяжкое преступление. При этом организаторы таких преступных схем, как правило, находятся за пределами нашей страны.

Прошу максимально оперативно объяснить своим родителям, бабушкам и дедушкам: если просят мобильный телефон, говорят, что родственник попал в беду, нужно сразу бросать трубку и не вступать в разговоры. А после позвонить родственникам и убедиться, что с ними всё нормально.

Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников!