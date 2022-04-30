Если вы чувствуете, что от вас плохо пахнет, то всё, что вам нужно сделать – пройтись до ближайшего магазина, где вас уже будут ждать дезодоранты, антиперспиранты, духи, одеколоны и другие средства для устранения неприятного запаха. А вот у людей, живших немного раньше нас, не было такого выбора, поэтому им приходилось искать альтернативы. До появления дезодоранта в стремлении хорошо пахнуть люди экспериментировали со многими натуральными ингредиентами: от страусиных яиц до необычных кислот, пишет Vakol.biz.

1. Страусиные яйца

Древние египтяне были новаторами, когда дело доходило до ароматов. Помимо изготовления духов они были одними из первых, кто вообще использовал дезодорант. Состав их дезодорантов был очень похож на состав духов, но вместо создания роскошных ароматов, главной целью дезодоранта была маскировка запаха пота. Одна из формул дезодоранта включала в себя страусиные яйца, панцирь черепахи и орехи, измельченные с жиром. Люди наносили эту смесь на свои тела для борьбы с неприятным запахом.

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2. Каша

До появления шарикового дезодоранта люди находили другие способы нанесения ароматизаторов непосредственно в область подмышек. В Древнем Египте для этого они использовали кашу с ладаном и раскатывали её в комочки, которые затем засовывали прямо в подмышки.

3. Рожковое дерево

Рожковое дерево применялось в качестве современного аналога дезодоранта задолго до того, как оно стало использоваться в медицине и кулинарии. Зажиточные жители Древнего Египта раздавливали стручки дерева и растирали их по своему телу. Это помогало им избавляться от пота и неприятного запаха.

4. Ароматное оливковое масло

Оливковая ветвь и оливковое масло были повседневностью в Древнем Риме и Древней Греции. Посему неудивительно, что оливки стали применять как главный ингредиент для духов. Оливковое масло смешивали с цветами и листьями, а затем процеживали и наносили на тело для придания ему аромата.

5. Ароматические ванны

Древние греки были весёлыми ребятами. И одним из способов избавления от неприятного запаха считалось принятие ароматических ванн. В те времена люди принимали ванну каждый день. Впрочем, через несколько столетий, и в Средние века европейцы отказались от такой привычки.

6. Амбра

Возможно, вы удивитесь, но древние парфюмеры использовали амбру для борьбы с неприятными запахами от тела на протяжении не одного века. В своём естественном состоянии амбра воняет навозом, но при определённых манипуляциях от неё исходит очень приятный аромат мускуса. Кстати, даже сегодня амбру включают в состав дорогих женских духов.

7. Фенол

Более 100 лет назад крупные косметические компании пришли к гениальному выводу: чтобы продавать больше своей продукции, нужно просто чаще рассказывать женщинам о том, что они плохо пахнут. А ведь большую часть истории человечества от нас исходил гораздо более приятный запах, чем в наши дни. Более того, последнее исследование говорит о том, что частое использование антиперспирантов может только ухудшить запах от тела.

Впрочем, оставим подобные дискуссии. Главное, что многие женщины стали ещё более неуверенными в себе и начали чаще покупать дезодоранты. Хотя дезодорант начала прошлого века значительно отличался от сегодняшнего. Он даже включал в свой состав карболическую кислоту, которая может быть чрезвычайно опасной при соприкосновении с кожей.