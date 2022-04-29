В День поминовения усопших, 3 мая, по всей стране будут предприняты дополнительные меры безопасности граждан.

«В местах захоронений и на прилегающих к ним территориях для охраны правопорядка будут нести службу сотрудники Слуцкого РОВД.

Их экипируют специальными техническими средствами для проведения досмотра, который может быть проведён в отношении лиц, вызывающих обоснованные подозрения, посещающих массовые мероприятия. При необходимости возможна организация пропускного режима», – рассказал Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД.

Он также отметил, что из-за ожидаемого увеличения потока транспортных средств места захоронений и прилегающие территории будут находиться под усиленным контролем со стороны Госавтоинспекции. Экипажи ГАИ будут помогать в организации движения и регулировать его.

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Уместно напомнить, что места захоронений и прилегающие территории – общественные, а значит, в них запрещено употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива и появление в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Правонарушители будут привлечены к ответственности согласно нормам действующего законодательства, пояснил замначальника Слуцкого РОВД.

Правоохранители просят с пониманием отнестись к принимаемым органами внутренних дел повышенным мерам безопасности, проявлять бдительность и своевременно информировать о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах и вещах.