«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 28 апреля. Заработная плата от 800 до 2000 рублей.

900-2000 рублей

Швея

Образование: среднее

Другие пожелания: наличие образования приветствуется, без вредных привычек

Организация: ООО «Марк Формэль».

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От 1500 рублей

Каменщик

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: опыт работы от 3 лет

Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».

1136 рублей

Артист оркестра

Образование: общее среднее

Другие пожелания: старший музыкант (1 голос ответственный), сержант, военная служба по контракту

Организация: Слуцк, ул. Виленская (1-й городок).

1100 рублей

Маляры, окрашивающие промышленные изделия, и рабочие подобных занятий

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания: третий разряд

Организация: «Вуден Хаус Бел».

1100 рублей

Образование: общее среднее

Другие пожелания: + обязанности водителя автомобиля; наличие спецподготовки и опыта работы, исполнительность, без вредных привычек

Организация: наниматель: ОАО «Слуцкий Агросервис».

От 1000 рублей

Ветеринарный врач

Образование: высшее

Другие пожелания: внимательное и ответственное отношение к работе

Организация: ОАО «Витко-Агро».

1000 рублей

Бухгалтер

Образование: высшее

Другие пожелания: опыт работы от 10 лет

Организация: ОАО «Слуцкий льнозавод».

От 900 до 1000 рублей (до вычета налогов)

Заведующий отделом / приёмщик товаров

Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое) образование

Другие пожелания: опыт работы в торговле от 2-х лет (желателен); опыт приёмки товара; ответственный подход к своей работе, внимательность

Организация: сеть магазинов «Евроопт» / ООО «Евроторг».

850-900 рублей

Мастер общестроительных работ

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: ОАО РСУ «МЯСОМОЛОКО», Слуцк.

От 800 рублей

Продавец-консультант компьютерной техники

Образование: не указано

Другие пожелания: не указаны

Организация: сеть магазинов «Электросила».