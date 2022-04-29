«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 28 апреля. Заработная плата от 800 до 2000 рублей.
900-2000 рублей
Швея
- Образование: среднее
- Другие пожелания: наличие образования приветствуется, без вредных привычек
Организация: ООО «Марк Формэль».
От 1500 рублей
Каменщик
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: опыт работы от 3 лет
Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».
1136 рублей
Артист оркестра
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания: старший музыкант (1 голос ответственный), сержант, военная служба по контракту
Организация: Слуцк, ул. Виленская (1-й городок).
1100 рублей
Маляры, окрашивающие промышленные изделия, и рабочие подобных занятий
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания: третий разряд
Организация: «Вуден Хаус Бел».
1100 рублей
Образование: общее среднее
Другие пожелания: + обязанности водителя автомобиля; наличие спецподготовки и опыта работы, исполнительность, без вредных привычек
Организация: наниматель: ОАО «Слуцкий Агросервис».
От 1000 рублей
Ветеринарный врач
- Образование: высшее
- Другие пожелания: внимательное и ответственное отношение к работе
Организация: ОАО «Витко-Агро».
1000 рублей
Бухгалтер
- Образование: высшее
- Другие пожелания: опыт работы от 10 лет
Организация: ОАО «Слуцкий льнозавод».
От 900 до 1000 рублей (до вычета налогов)
Заведующий отделом / приёмщик товаров
- Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое) образование
- Другие пожелания: опыт работы в торговле от 2-х лет (желателен); опыт приёмки товара; ответственный подход к своей работе, внимательность
Организация: сеть магазинов «Евроопт» / ООО «Евроторг».
850-900 рублей
Мастер общестроительных работ
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: ОАО РСУ «МЯСОМОЛОКО», Слуцк.
От 800 рублей
Продавец-консультант компьютерной техники
- Образование: не указано
- Другие пожелания: не указаны
Организация: сеть магазинов «Электросила».