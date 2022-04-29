«Мне кажется, что за такое любого местного частника уже бы закрыли». Случчанка про луна-парк

В Слуцк приехал луна-парк. Решили и мы семьёй туда выбраться на прогулку, чтобы покатать ребёнка. Вообще, мне нравятся такие места, в них ощущается много радости, счастья и эмоций. Яркие карусели и мерцающие лампочки издали очень привлекают внимание — хочется скорее зайти. Всё бы здорово, но до тех пор, пока не оказываешься там.

А когда приближаешься, сразу в голове возникает словосочетание «техника безопасности». К детским каруселям претензий нет, они все низкие и медленные. Но обратите внимание на экстремальные карусели. Само по себе то, что они разбираются и собираются каждые три недели, уже доверия не внушает.

70% работников парка – приезжие и явно не граждане Беларуси. И их поведение тоже не внушает доверия: сидят и курят, дым этот летит на всю очередь в кассе. Отойдите в сторону, где нет никого, и курите себе спокойно.

Ребята лет 25 и уже без зубов, а лица какие-то опухшие и с фингалами. Если допустить, что парк собирали эти же работники, то становится ещё жутче.

Есть и местные, как мне показалось, подростки, которые там на подработке, и они очень выделяются из всех своим здоровым внешним видом.

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Кстати, замечали, на чём стоит аттракцион, прозванный в народе «молоточки»? Не как в парках Минска — не в бетонной заливке и даже не в земле. Он стоит на брусках, на таких брусках размером с дрова для печи. Когда моё внимание на это обратил муж, я не поверила ему и пошла назад посмотреть. Он был прав, эта конструкция стоит именно так. Машинки, которые работают от электричества с хвостиком сверху, где сыплются искры, как в детстве, находятся в ужасном состоянии. Снизу лежат провода в луже, и люди просто через них переступают. Я понимаю, что они обмотаны резиновой изоляцией, но разве можно так рисковать? Резина трётся об асфальт, на неё наступают люди, материал изоляционный может испортиться — и даже думать не хочу о том, что может произойти.

«Весёлые горки» трогаются с таким скрипом, что хочется пойти купить банку масла и налить самой на колёсики. Звук такой сильный, что глаза сжимаются.

И на секундочку, эти карусели стоят не по 2 рубля. Можно ведь за эти деньги содержать их в порядке, а не только эксплуатировать, пока последний болт не отвалится.

Я не знаю, насколько приезд этого парка выгоден городу, кто и на каких условиях разрешал, кто контролировал безопасность.

Мне кажется, что за такое, что я увидела, любого местного частника уже бы закрыли. Я хожу с ребёнком в парк и на другие развлечения наших местных предпринимателей, и знаете, у них такого бардака никогда нет.

К слову, людей в парке было немного: то ли погода плохая, то ли ценник завышен для таких каруселей. Осадочек остался неприятный, издалека всё казалось гораздо круче.