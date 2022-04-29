В Греции есть Средиземное, Эгейское, Ионическое, Ливийское и Критское моря. Вода в морях Греции кристально чистая. Каждое из морей отличается температурой и глубиной. Сейчас мы кратко расскажем про каждое из них.

Средиземное море

Средиземное море — самое известное за пределами Греции. Большая часть пляжей – песчаные, они имеют пологий вход в море. Приливы и отливы не доставляют особых неудобств. Курортный сезон – длительный. Сезон плавания открывается в марте, когда вода прогревается до 22 градусов. В июле-августе температура воды составляет 26-27 градусов, а в октябре уже снижается до 20-21. Средиземное море – тихое, спокойное. Здесь можно, как и расслабиться, так и активно провести время.

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Эгейское море

Считается, что на побережье этого моря находятся лучшие курорты Греции. Они подходят для туристов разного возраста и разных финансовых возможностей. Сезон здесь – май-октябрь. Летом море нагревается до 23 градусов. Она самое холодное, если сравнивать с другими морями Греции. Большинство пляжей галечные, а вода у берегов бирюзового цвета, который потом переходит в тёмно-синий, когда глубина становится больше.

Ионическое море

Зимой вода в море — до 14 градусов, поэтому сезон на побережье Ионического моря начинается поздно. Море становится теплой лишь в июне, а остывает уже к середине октября. Лишь в июне вода прогревается до нормальной температуры. Средняя температура моря в сезон – 25 градусов. Пляжи здесь пологие и песчаные, а также галечные и скалистые.

Ливийское море

Это море находится в южной части острова Крит. На этом берегу есть горы, которые образовывают бухты с песчано-галечными пляжами. Заход в море — каменистый, поэтому здесь не самое удачное место для купания. А подземные источники заметно охлаждают морскую воду.

Критское море

Это небольшое море. Его особенность — непредсказуемость. То волнение, то тишина – они очень быстро сменяют друг друга. Здесь много песчаных пляжей с теплой водой, поэтому тут целая линия курортов.

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Трансфер в обе стороны;

Проживание 7 ночей в Греции;

Проживание две ночи в Румынии;

Экскурсии в Кеиле Биказулуй, Лакул Рошу, озеро Биказ, Салоники.

В стоимость тура не входит:

Питание;

Мед. страховка — 7 €;

ПЦР-тест в Беларуси – 50BYN;

Экспресс-тест в Греции – 10-15 евро;

Местный налог (Греция) — 7 €;

Виза 35 евро + сервисный сбор визового центра;

Туруслуга — 60 BYN; дети — 45 BYN до 13 лет;

Дополнительные экскурсии в Греции.

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