Рекомендации по выбору и эксплуатации шин

Автомобильная резина – это расходный материал. Время от времени ее приходится менять. При сильном износе покрышек езда на машине становится опасной. К тому же нужно менять покрышки в зависимости от сезона (летняя и зимняя резина). Поэтому важно знать, как правильно подобрать шины.

Основные характеристики шины

Каждая покрышка имеет свои обозначения. Это необходимо, чтобы правильно подобрать подходящую модель.

Типоразмер

Важнейший параметр – типоразмер. Пример: 190/60 R14. Первое число (190) – ширина профиля (в мм), второе (60) – отношение высоты к ширине (в процентах). Буквенная часть – тип резины (R – радиальная, диагональная не обозначается). Последнее число (14) – посадочный размер (в дюймах). Зная эти параметры, подобрать шину к диску по размеру не составит труда.

Реклама

Индекс нагрузки и скорости

Также нужно обратить внимание на индекс нагрузки и скорости. Если продолжить предыдущий пример, то маркировка будет выглядеть так: 190/60 R14 82Т. Первый параметр после посадочного диаметра (82) показывает допустимую нагрузку на одно колесо. В данном случае это 475 кг. Лучше брать резину с запасом, ведь никогда не знаешь, что придется везти. Буква Т – это индекс скорости, которая показывает, что максимальная скорость не должна превышать 190 км/ч.

Рисунок протектора

Рисунок профиля – это следующий параметр, по которому нужно выбирать резину для авто. Зачастую разные модели покрышек от одного бренда отличаются только протектором. Этот параметр важен с точки зрения безопасности. Каждый вариант рассчитан на определенные условия. Рисунок может быть:

Симметричным направленным. Самый популярный вид рисунка. Главное достоинство – высокое сопротивление аквапланированию;

Симметричным ненаправленным. Универсальный вариант, можно устанавливать вне зависимости от направления вращения;

Асимметричным. Наиболее дорогие и эффективные шины, при установке следует быть внимательным (обращать внимание на надписи Outside и Inside.

Герметичность шины

По способу герметизации шины бывают камерные и бескамерные. Покрышки первого типа быстро спускают воздух при проколе, что может вызвать аварийную ситуацию на дороге, они обозначаются «TUBE TYRE». Бескамерная резина при проколе долго держит давление. Это делает их более безопасными. Кроме этого у нее меньший вес, следовательно, и нагрузка на ступицу и подвеску снижается.

Сезонность

Все шины разрабатываются под определенные температуры и дорожное покрытие. Поэтому необходимо помнить, что для всех сезонов идеальной резины нет. На самом деле всесезонные модели рассчитаны только на температуру-5-+10 градусов Цельсия. При этом на льду, снегу или воде не будет должного сцепления с дорогой, что снижает управляемость автомобиля. Выбрать подходящие по сезону шины можно в Первой аккумуляторной компании.

Рекомендации по выбору и эксплуатации шин

Решая вопрос, какую шину поставить на диск, следует отталкиваться от следующих рекомендаций:

Бренд. От знаменитой компании можно ожидать большего качества. Но его продукция и стоить будет дороже в сравнении с неизвестными моделями;

Цена. Даже у одного бренда есть позиции различной стоимости. Чем она выше, тем выше качество: меньший тормозной путь, шумность, расход бензина, лучше управляемость;

Выбирая типоразмер, отталкиваться нужно от рекомендаций производителя автомобиля, в противном случае может пострадать управляемость машины;

Нельзя устанавливать шины с разным узором на одну ось;

Минимальная глубина протектора для летних шин у легкового транспорта – 1,6 мм. При большем износе эксплуатация покрышек становится небезопасной и к тому же запрещена ПДД Республики Беларусь;

Чтобы шины изнашивались равномерно их нужно менять местами каждые 10 тысяч километров.

Зная, как подбирать, использовать и обслуживать покрышки, можно продлить их срок службы, а также сделать вождение более безопасным и комфортным.

ООО «ДримТрейд» УНП 1115836005713