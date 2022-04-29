Люди недели: опытный обувщик, тиктокер и пенсионерка в затопленном доме

На этой неделе на сайт «Кур’ера» попали истории трёх случчан: опытного мастера по ремонту обуви, молодого водителя, который стал популярным в TikTok, и пенсионерки, которая вынуждена после дождя ходить в своём доме по щиколотку в воде.

Анатолий Соловей

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Анатолий Соловей — слуцкий обувщик. Он занимается ремонтом обуви ещё с советских времён. Анатолий рассказал случчанам: чтобы открыть свою мастерскую, нужно получить специальное образование, набраться опыта и закупить довольно дорогое оборудование. Но если человек хочет, он может преодолеть все трудности. Главное — чтобы руки росли «из правильного места».

как заняться ремонтом обуви Профессия будущего. Слуцкий мастер рассказал,

Елена Брониславовна

Елена Брониславовна — случчанка, которая живёт в деревянном доме на улице Богдана Хмельницкого. И у неё, и у её сына — инвалидность. Их дом находится ниже, чем окружающая территория. Недавно прошли продолжительные дожди, поэтому двор и дом случчанки затопило. Вода стоит даже в комнатах.

дома на улице Богдана Хмельницкого в Слуцке «Ходим в доме прямо по воде на полу». Стихия топит

Илья

Илья — водитель-международник из Слуцка. В перерывах на работе он снимает ролики в TikTok с «пацанскими цитатами» для девушек. У парня 4 миллиона лайков и 273 тысячи подписчиков. Одно его видео набрало 3,5 млн просмотров. Цитаты для роликов случчанин берёт из книг, а ещё рассказывает истории из жизни.