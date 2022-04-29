Нотариусы Минского областного нотариального округа 6 мая 2022 года проведут бесплатное консультирование граждан. Эта акция посвящена 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В этот день получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны по графику их работы.

Можно прийти и лично обратиться к нотариусу или проконсультироваться по телефону, а также с помощью мессенджеров.

Реклама

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

Адреса: