Нотариусы Минского областного нотариального округа 6 мая 2022 года проведут бесплатное консультирование граждан. Эта акция посвящена 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В этот день получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны по графику их работы.
Можно прийти и лично обратиться к нотариусу или проконсультироваться по телефону, а также с помощью мессенджеров.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
Адреса:
- г. Слуцк, ул. М. Богдановича, д. 3, тел: +375 1795 4-15-05
- г. Солигорск, ул. Богомолова, д. 1, тел: +375 174 25-65-86
- г. Старые Дороги, ул. Кирова, д. 26а, тел: +375 1792 5-58-20
- г. Копыль, ул. Я. Купалы, д. 2 , тел: +375 1719 5-59-61
- г. Любань, ул. Первомайская, д. 35 (2-й этаж), тел: +375 1794 5-50-28