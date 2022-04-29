В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи

0,38 кВ будет отключено электроснабжение с 4 по 6 мая с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресам:

ул. Криводубовская № 1-17;

ул. Прибыток № 1-25 (нечётные);

пер. Криводубовский № 1-12;

С 10 по 14 мая с 08.00 до 17.00 будет отключено электроснабжение у потребителей по адресам:

ул. Криводубовская № 1-17;

ул. Прибыток № 1-25 (нечётные);

пер. Криводубовский № 1-12.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.