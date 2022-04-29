Увидев Петра Антоновича с баяном у входа в магазин «Проспект» с корзинкой для подаяния, я удивился. Когда-то он был востребованным работником в Доме культуры Солигорска.

«Жить стало очень трудно, — ответил так на мой вопрос, почему он здесь. – Ещё не дожил до попрошайничества, но стараюсь подработать к пенсии. Еле пережил зиму один в квартире. Жена умерла… Сын с внуками уехал в Польшу, другой – в Россию.

Потеплело, вышел к людям. Другого ничего не могу. Умереть с голоду не дадут… Недавно ещё утешали безвизовой поездкой в Европу, а закончилась дружба санкциями и войной».

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Пётр Антонович вздохнул, сделал перебор клавишами и заиграл новую мелодию.

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