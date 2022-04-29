Обычно церемония занесения на Доску почёта Слуцкого района проходила в городе 1 мая – в День труда — или 3 июля – в День Независимости. В этом же году её провели немного раньше – 29 апреля.

Смотрите подборку фотографий с церемонии.

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Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)

Доска почёта-2022 в Слуцке. Как награждали лучших тружеников (фото)