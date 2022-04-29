Профессия будущего. Слуцкий мастер рассказал, как заняться ремонтом обуви

Ремонт обуви в кризис — скорее всего, беспроигрышный бизнес, считают многие эксперты. Из-за санкций и колебаний курса валют цены на хорошую импортную обувь растут, а покупательная способность людей падает.

Поэтому тот, кто привык носить качественное, но вынужден экономить, скорее понесёт в ремонт старую пару, чем купит новую. С помощью слуцкого мастера Анатолия Соловья «Кур’ер» выяснил, что нужно, чтобы стать обувщиком.

Реклама

Учиться и набираться опыта

Выучиться на обувщика в Беларуси можно после школы — в средних специальных учебных заведениях. Анатолий в своё время отучился в ПТУ бытового обслуживания в Минске.

«Я учился профессии два года, — рассказывает мастер. — В училище у нас в основном была практика. Мы шили новую обувь в мастерских, на фабрике работали на всех этапах производства. А последние полгода я ремонтировал обувь для московского Дома быта».

Взрослому человеку можно выучиться на обувщика на платных курсах или поступить учеником на обувное производство. Человеку с инвалидностью можно пройти бесплатные курсы в рамках профессиональной реабилитации, как это сделал, например, напарник Анатолия Сергей Володченко.

Работать по найму или открыть своё дело

Те, кто учился на обувщика в ссузе, выходят оттуда сразу готовыми мастерами с присвоенным разрядом и могут работать без дополнительной подготовки хоть по найму, хоть на себя.

Тем же, кто прошёл только курсы обувщика, Анатолий Соловей советует хотя бы полгода-год поработать где-то по найму и поучиться у хорошего мастера, пока не «набьётся рука». А уже потом, приобретя опыт, открывать своё дело.

Что нужно, чтобы открыть мастерскую

Во-первых, нужно помещение. Можно его арендовать, а можно, если есть деньги, купить ларёк и поставить на арендованной земле.

Во-вторых, нужно зарегистри­роваться. Если вы физлицо и в одиночку ремонтируете личную обувь граждан, такая деятельность не относится к предпринимательской. Значит, можно работать в статусе самозанятого. Ремонт обуви физлицами — это деятельность, которая облагается единым налогом.

Оборудование и инструменты

В мастерской, где работают Анатолий и Сергей, стоит дорогой немецкий комплексный станок, на котором, по словам мастера, можно делать всё, но и стоит он «дороже, чем машина».

Анатолий советует для начала купить хотя бы китайское оборудование. Обязательно нужны отделочный станок и швейная машина (бывают с приводом и ручные). Также в мастерской, где работает Соловей, есть станок для растяжки обуви, который служил ещё на Слуцкой обувной фабрике.

Необходимые инструменты: специальный молоток, нож, клещи, отвёртка, крючки, ножницы. По приблизительной оценке мастера, набор сапожных инструментов в целом потянет примерно на 2,5 тысячи рублей.

Ещё нужны расходные материалы: различные нитки, кожа, экокожа, полиуретан для подошв и набоек, клеи, раствори­тели. Современные материалы найти несложно. Поставщики обычно сами предлагают новинки мастерам.

Сколько денег это приносит сейчас

По словам Анатолия Соловья, мастер­ская, в которой работают три человека (он, напарник и приёмщик), сейчас приносит около 4 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы нужно вычесть налоги, аренду, «коммуналку», расходы на закупку материалов. Оставшиеся деньги идут на зарплаты. Сегодня это немного — от 500 руб­лей на человека. Но, как считают бизнес-эксперты, в скором будущем обувные мастерские будут приносить большие доходы.

Анатолий говорит, что в 90-е, когда мастерских в городе было меньше, дело было намного прибыльнее и работали обувщики тогда с 6 утра до 10 вечера.

Какими качествами должен обладать сапожник

Анатолий Соловей говорит, что сапожником может стать, в принципе, любой человек, если руки у него растут «из того места». Нужно просто хорошо обучиться, стать мастером своего дела, чтобы уметь выполнять все манипуляции с обувью.