Профессия будущего. Слуцкий мастер рассказал, как заняться ремонтом обуви

Олеся Белая
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Ремонт обуви в кризис — скорее всего, беспроигрышный бизнес, считают многие эксперты. Из-за санкций и колебаний курса валют цены на хорошую импортную обувь растут, а покупательная способность людей падает.

Поэтому тот, кто привык носить качественное, но вынужден экономить, скорее понесёт в ремонт старую пару, чем купит новую. С помощью слуцкого мастера Анатолия Соловья «Кур’ер» выяснил, что нужно, чтобы стать обувщиком.

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Учиться и набираться опыта

Профессия будущего. Слуцкий мастер рассказал, как заняться ремонтом обуви
Анатолий Соловей возле комплексного станка, который используется для множества манипуляций при ремонте обуви. Фотографии: Олеся Белая

Выучиться на обувщика в Беларуси можно после школы — в средних специальных учебных заведениях. Анатолий в своё время отучился в ПТУ бытового обслуживания в Минске.

«Я учился профессии два года, — рассказывает мастер. — В училище у нас в основном была практика. Мы шили новую обувь в мастерских, на фабрике работали на всех этапах производства. А последние полгода я ремонтировал обувь для московского Дома быта».

Взрослому человеку можно выучиться на обувщика на платных курсах или поступить учеником на обувное производство. Человеку с инвалидностью можно пройти бесплатные курсы в рамках профессиональной реабилитации, как это сделал, например, напарник Анатолия Сергей Володченко.

Работать по найму или открыть своё дело

Профессия будущего. Слуцкий мастер рассказал, как заняться ремонтом обуви

Те, кто учился на обувщика в ссузе, выходят оттуда сразу готовыми мастерами с присвоенным разрядом и могут работать без дополнительной подготовки хоть по найму, хоть на себя.

Тем же, кто прошёл только курсы обувщика, Анатолий Соловей советует хотя бы полгода-год поработать где-то по найму и поучиться у хорошего мастера, пока не «набьётся рука». А уже потом, приобретя опыт, открывать своё дело.

Что нужно, чтобы открыть мастерскую

Профессия будущего. Слуцкий мастер рассказал, как заняться ремонтом обуви

Во-первых, нужно помещение. Можно его арендовать, а можно, если есть деньги, купить ларёк и поставить на арендованной земле.

Во-вторых, нужно зарегистри­роваться. Если вы физлицо и в одиночку ремонтируете личную обувь граждан, такая деятельность не относится к предпринимательской. Значит, можно работать в статусе самозанятого. Ремонт обуви физлицами — это деятельность, которая облагается единым налогом.

Оборудование и инструменты

В мастерской, где работают Анатолий и Сергей, стоит дорогой немецкий комплексный станок, на котором, по словам мастера, можно делать всё, но и стоит он «дороже, чем машина».

Анатолий советует для начала купить хотя бы китайское оборудование. Обязательно нужны отделочный станок и швейная машина (бывают с приводом и ручные). Также в мастерской, где работает Соловей, есть станок для растяжки обуви, который служил ещё на Слуцкой обувной фабрике.

Необходимые инструменты: специальный молоток, нож, клещи, отвёртка, крючки, ножницы. По приблизительной оценке мастера, набор сапожных инструментов в целом потянет примерно на 2,5 тысячи рублей.

Ещё нужны расходные материалы: различные нитки, кожа, экокожа, полиуретан для подошв и набоек, клеи, раствори­тели. Современные материалы найти несложно. Поставщики обычно сами предлагают новинки мастерам.

Сколько денег это приносит сейчас

По словам Анатолия Соловья, мастер­ская, в которой работают три человека (он, напарник и приёмщик), сейчас приносит около 4 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы нужно вычесть налоги, аренду, «коммуналку», расходы на закупку материалов. Оставшиеся деньги идут на зарплаты. Сегодня это немного — от 500 руб­лей на человека. Но, как считают бизнес-эксперты, в скором будущем обувные мастерские будут приносить большие доходы.

Анатолий говорит, что в 90-е, когда мастерских в городе было меньше, дело было намного прибыльнее и работали обувщики тогда с 6 утра до 10 вечера.

Какими качествами должен обладать сапожник

Анатолий Соловей говорит, что сапожником может стать, в принципе, любой человек, если руки у него растут «из того места». Нужно просто хорошо обучиться, стать мастером своего дела, чтобы уметь выполнять все манипуляции с обувью.