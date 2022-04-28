Потустороннее, мистическое всегда интересовало людей. Утолить своё желание и прикоснуться к сверхъестественному можно, посетив замок Дракулы в Румынии.
В румынском городе Брашов есть средневековый замок Бран. По легенде, он являлся резиденцией графа Дракулы. Стиль замка — готический, он сделан в 121 году на деньги местных купцов.
В здании много лабиринтов, коридоров, залов, небольших комнат, пересекающихся между собой. Во дворе есть колодец. Считается, что это единственный вход в тайные подземные помещения. Замок построен на краю большого утёса, так что с трёх сторон он был совершенно неприступен.
Сейчас резиденция Дракулы — самый посещаемый музей Румынии. Потомки Габсбургской династии модернизировали её, расширили экспозицию, обновили интерьеры.
Если вы хотите посмотреть на это, закажите автобусный тур с отдыхом на море и с поездкой в замок Дракулы.
Греция Low Cost — это уникальное предложение, которое представляет из себя отличный вариант для вашего летнего отпуска на берегу Эгейского моря прямо у подножия горы Олимп по доступной цене.
Помимо этого, вы посетите уникальные места в Румынии: Кеиле Биказулуй (Cheile Bicazului), Лакул Рошу (Lacul Roșu), озеро Биказ.
Заселение осуществляется в комнаты, в которых есть мини-кухня, кондиционер, телевизор, балкон — в общем, всё, что нужно для отличного отдыха.
Летний сезон в данном регионе длится 180 дней благодаря географическому положению горы Олимп и Эгейского моря, которые дают нам хорошую тёплую погоду, идеальную для загара.
В стоимость тура входит:
- Трансфер в обе стороны;
- Проживание 7 ночей в Греции;
- Проживание две ночи в Румынии;
- Экскурсии в Кеиле Биказулуй, Лакул Рошу, озеро Биказ, Салоники.
В стоимость тура не входит:
- Питание;
- Мед. страховка — 7 €;
- ПЦР-тест в Беларуси – 50BYN;
- Экспресс-тест в Греции – 10-15 евро;
- Местный налог (Греция) — 7 €;
- Виза 35 евро + сервисный сбор визового центра;
- Туруслуга — 60 BYN; дети — 45 BYN до 13 лет;
- Дополнительные экскурсии в Греции.
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