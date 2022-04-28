СФК «Слуцк» проведёт матч с ФК «Славия-Мозырь» 30 апреля

В субботу, 30 апреля, СФК «Слуцк» сыграет в 6-м туре высшей лиги с ФК «Славия-Мозырь».

Матч пройдёт на стадионе УО «Слуцкий государственный колледж» в 16.00. Видеотрансляция: АБФФ, ЯСНАе ТВ.