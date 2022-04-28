Вот сейчас в Слуцке в разных местах ремонтируют дороги — это здорово! Только щебень, который остаётся после такого ремонта, повреждает машины. Такой ремонт на дороге в Новодворцах возле «Пегаса», у поворота на коттеджи, возле «Универсал-Сервиса». И дальше — в сторону больницы. И на мосту в 11-м так же. Хорошие такие камешки!
Неужели в 21 веке нет другого способа ремонта дорог? А у нас такие варварские методы по отношению к водителям и машинам. Едешь и ждёшь сюрприза каждую минуту. Не переживают только водители большегрузов. Им высоко до лобового.
Вот в ПДД есть, например, даже глава специальная, № 27. И там написано, что должностные лица дорожных, строительных и других организаций, осуществляющие на дороге ремонтные работы, обязаны после их окончания безотлагательно привести дорогу в состояние, обеспечивающее беспрепятственное и безопасное дорожное движение.
А если встречные или впереди идущие машины выбивают неубранную после ремонта щебёнку и она летит в лобовое стекло или бьёт кузов — это безопасное движение? Или как?»
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