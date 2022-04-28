Вот сейчас в Слуцке в разных местах ремонтируют дороги — это здорово! Только щебень, который остаётся после такого ремонта, повреждает машины. Такой ремонт на дороге в Новодворцах возле «Пегаса», у поворота на коттеджи, возле «Универсал-Сервиса». И дальше — в сторону больницы. И на мосту в 11-м так же. Хорошие такие камешки!

Неужели в 21 веке нет другого способа ремонта дорог? А у нас такие варварские методы по отношению к водителям и машинам. Едешь и ждёшь сюрприза каждую минуту. Не переживают только водители большегрузов. Им высоко до лобового.

Вот и получается, что одну прореху латаем, а другую — создаём. Проблемы дорог ложатся на автолюбителей в виде ремонта кузовов и замены «лобовух». Может, по технологии положено хотя бы потом подмести дорогу? Если так, то этого нет.