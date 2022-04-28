Хороший урожай картошки. Эксперт из Академии наук рассказал, что вам надо сделать для этого

Случчина считается картофельным краем. Из-за затяжной весны многие отложили посадку «второго хлеба». Пока ещё есть возможность подготовиться, чтобы получить хороший урожай.

«Кур’ер» поговорил с экспертом и узнал, как лучше удобрить почву при посадке картофеля и какие сорта подходят для слуцких земель. Дмитрий Фицуро — кандидат сельско­хозяйствен­ных наук, заведующий лабора­торией технологий производства и хране­ния картофеля Научно-практического центра Академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству.

Подготовка почвы к посадке картофеля

«Лучшими предше­ственниками для карто­феля являются зерно­бобовые, зерновые, сидеральные культуры, пласт или оборот многолетних трав, однолетние травы. Для предупреждения и накопления болезней и вредителей возвращать картофель на прежнее поле можно не ранее чем через 3 года. В почву перед посадкой желательно внести органические удобре­ния. Лучше подойдёт перепревший навоз, которому минимум год. Использовать свежую органику (навоз) нежелательно.

Из минеральных удобрений — это азот, фосфор и калий. Желательно вносить азота минимум 5-7 г/м2 действующего вещества (далее — д.в.). Можно вносить

до 10 г/м2 д.в. Агрохимики рекомен­дуют максимальную дозу до 15 г/м2 д.в. Если внести больше, то качество клубней может ухудшиться, будут накапливаться нитраты. Фосфорные удобрения дорогие. Их надо вносить хотя бы 4-6 г/м2 д.в. Можно и больше, если позволяют финансы.

Картофель любит калий, поэтому его можно вносить несколько больше. Соотношение азота к калию 1:1,5/2 (если внесли 1 единицу азота, то калия — 1,5 или 2 ед.). Можно использовать древесную золу — опудривать клубни при посадке. Картофель очень хорошо на неё отзывается.

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Перед посадкой клубни желательно прогреть, если хранились в погребе, чтобы они «наклюнулись».

Посадку картофеля лучше проводить, когда верхний слой почвы прогреется до 8-10 градусов. Тогда всходы получаются более дружные. В Слуцком районе это будет после Пасхи, в конце апреля (погода пока не радует).

Некоторые высаживают картофель для получения ранней продукции уже сейчас, например, в Клецком районе. Есть риск, что посадки попадут под заморозки. Возврат холодов возможен. В этом случае жела­тельно накрыть участок спанбондом, если позволяет площадь участка. Перед посадкой проводят вспашку, культивацию, нарезку гребней для посадки, чтобы почва быстрее прогревалась и просу­шивалась. И уже тогда высаживают картофель. На лёгких почвах нарезку гребней можно не проводить, если посадка механизированная.

Глубина посадки: на лёгких почвах — 8-10 см, на суглинис­тых — 6-8 см. Густота посадки: между рядами — 70-75 см, между растениями в ряду — 20-30 см (если клубни мелкие — можно гуще, если крупные — увеличить расстояние).

Во время вегетации картофель окучить 1-2 раза. Это помогает в борьбе с сорняками, формируется гребень для хорошего урожая.

Перед посадкой можно дать клубням позеленеть. Это естественная защита картофеля. Против вредителей и болезней применяются различные препараты. Сейчас существуют ряд биологических. Они более безопасны и безвредны. Ими стоит обрабатывать двукратно. Их эффек­тивность — 70-80%. Например, «Битокси­бациллин» против колорадского жука, «Ксантрел» против фитофтороза.

Про сорта картофеля

В реестре существует 188 сортов картофеля, из них в структуре посевных площадей 65% белорусских. Для Слуцкого района подходят все сорта картофеля. Можно попробовать посадить несколько сортов, а потом выбрать, которые более отзывчивы к почве.

Случчина, Солигор­щина и Любанщина — картофельные края. Картофель выращивают и на торфяниках, и на супесчаных, и на суглинистых почвах. Например,

ранние сорта — «Першацвет», «Уладар», «Лилея», «Зорачка», «Бриз»;

среднеспелые — «Скарб», «Лад», «Лель», «Криница», «Живица»;

среднепоздние — «Вектор», «Журавинка», «Акцент», «Атлант», «Рагнеда».

Появляются новые сорта, например, «Боярский», «Сапфир» с цветной мякотью. Последний отличается повышенным содержа­нием антиоксидантов и питательных веществ. У него клубни снаружи тёмно-фиолетовые, а в разрезе — мякоть фиолетовая разной интенсивности. По вкусу не отличается от обычного картофеля.

Как сохранить картофель

Если картофель вызревший, клубни хорошо просушены на солнце, соблюдается температура в месте хранения +5°C, то все сорта сохраняются хорошо. Есть картофель с коротким периодом покоя. Например, «Рагнеда», «Криница». Они могут прорасти раньше, особенно если температура в хранилище выше +5°C. А если температура ниже, то они лежат до мая, не прорастают.

Рекордсмен по хранению — «Скарб». У него длительный период покоя. Перед посадкой его надо обязательно прогревать. Тогда он быстрее прорастает».

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