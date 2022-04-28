Около трёх сотен случчан пришли на церемонию прощания c Олегом Фоминым. Все два часа люди подходили и подходили к ритуальному залу в Доме быта.

Олега Фомина не стало поздно вечером 26 апреля. Он умер внезапно – во сне. Олегу Фомину был 51 год.

Случчанин был одним из тех, кто стоял у истоков создания сервиса маршруток «Слуцк-Минск». Сервиса такого уровня, что на его защиту в 2018 году стал каждый третий житель города, когда существование всех частных фирм маршруток было поставлено под угрозу в результате законодательных новшеств.

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И когда слуцкие предприниматели, независимо от того, в какой из фирм они работали, собрались и постарались донести до властей свою позицию и в конструктивном русле урегулировать возникшую ситуацию.

В этот день, 28 апреля, они снова проявили свою сплочённость, но уже по крайне печальному поводу. Попрощаться с Олегом Фоминым пришли практически все водители «777», «999», а также маршрутчики из Копыля, Солигорска, других фирм и регионов, водители из других сфер транспорта, руководство СФК «Слуцк» и другие.

Наши соболезнования родным и близким. Олег Фомин внёс большой вклад в многолетнее партнёрство с газетой «Кур’ер» и её десятками тысяч читателей.