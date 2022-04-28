В мае жителей Беларуси ждёт рост базовой ставки, детских пособий, подорожание интернета и телевидения.

Вырастет базовая ставка

Власти обещали, что заработная плата бюджетников в 2022 году увеличится вдвое за счёт роста базовой ставки. Предполагалось сделать это в два этапа — в январе и сентябре 2022 года, но затем «приняли решение о повышении базовой ставки с опережающим графиком, начиная с марта». В соответствии с постановлением Совмина №194 «О размерах базовой ставки» с 1 мая базовая ставка будет составлять 210 рублей, это на рубль больше, чем в апреле.

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Подрастут детские пособия и некоторые пенсии

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) пересматривают ежеквартально: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. С 1 февраля 2022-го БПМ составляет 296,55 рубля. Как правило, его повышают на несколько рублей, за ним подтягиваются размеры детских пособий, пенсии для отдельных категорий, доплаты и надбавки пенсионерам старше 75 лет, пособия по уходу за инвалидом I группы, лицом 80-летнего возраста, а также социальные пенсии.

Больше всего изменение отражается на единовременном пособии за рождение ребёнка (10-14 размеров БПМ), остальные могут и не заметить прибавку.

Опять вводят кассы для предпринимателей

Предприниматели, которые продают в розницу продовольственные товары, включая сельхозпродукцию, на ярмарках и торговых местах, должны будут с 18 мая обзавестись кассовым оборудованием, напоминает Министерство по налогам и сборам.

Кассовые аппараты должны быть из списка разрешённого в Беларуси оборудования.

Повышенная «коммуналка» для выехавших за границу

Недавно власти приняли изменение, по которому даже официальное трудоустройство за границей может не спасти от клейма тунеядца. В соответствии с новым постановлением Совмина предоставить документ, подтверждающий занятость за границей, могут только граждане, работающие (получающие образование) на территории государств — участников Евразийского экономического союза. То есть в Армении, Казахстане, Киргизии или России.

Это значит, что если вы работаете или учитесь в стране, не входящей в этот список, и имеете в собственности в Беларуси жильё, то должны будете платить за жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление, горячая вода) по полным тарифам.

Последнее обновление списка было в апреле — значит, в мае многим придут «потяжелевшие» жировки.

Уточним также, что «тунеядцем» белорус становится не сразу. Для того чтобы попасть в эту категорию, надо не работать и не платить налоги 183 дня в году. И только потом «коммуналка» будет насчитываться по «экономически обоснованным тарифам». А вот к уехавшим за границу безработным отнеслись жёстче: 30 дней за пределами страны — и плати по полной.

Ветераны получат выплаты к 9 Мая

Материальную помощь выплатят ветеранам и участникам войны ко Дню Победы. Деньги к празднику получат 12 тысяч человек, по суммам — от 750 до 1800 рублей. Суммы обещают выплатить до 6 мая.

Подорожает интернет от мобильных операторов

Белорусские операторы сотовой связи с 1 мая повышают тарифы на услуги. Причиной подобного решения послужило увеличение до 26% НДС на услуги передачи данных.

О повышении тарифов объявили все белорусские мобильные операторы.

На сайте компании А1 сказано, что «изменение ставки НДС применяется к абонентской плате комплексных тарифных планов и пакетов, которые включают в себя услуги передачи данных по каналам сотовой подвижной и фиксированной электросвязи. Пересчёт стоимости тарифов с учётом НДС будет произведён 1 мая 2022 года».

Мобильный оператор МТС также сообщил о повышении тарифов на услуги передачи данных.

Оператор life:) на сайте разместил сообщение о том, что с 1 мая 2022 года также меняет стоимость услуг.

На сколько именно повысятся тарифы, в компаниях пока не проинформировали.

Пенсионеры получат скидку на проезд

С 1 мая белорусские пенсионеры получат скидку 50% на проезд в поездах и электричках. Льгота будет действовать до 31 октября 2022 года, то есть до конца дачного сезона.

Для покупки льготного билета потребуется оригинал пенсионного удостоверения. Его надо предъявить при покупке билета в кассе. Пригодятся данные пенсионного и при покупке билета в терминале самообслуживания, на сайте rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

В контакт-центре железной дороги уточняют, что скидка будет действовать с 1 мая только в пригородных поездах экономкласса. Это значит, что проезд в поездах межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, как и на городских линиях, под льготу не подпадает.

Дорожают интернет и телевидение от «Белтелекома»

С 1 мая «Белтелеком» повышает тарифы на интернет и телевидение.

Новые цены за пакеты электросвязи:

«Ясна лайт» — 22,05 руб.,

«Семейный 4 комфорт» — 38,43 руб.,

«Семейный 4 Дом + Дача» — 39,69 руб.,

«Ясна 35 Дом + Дача» — 40,95 руб.,

«Ясна Игровой» — 50,4 руб.,

«Ясна Игровой SMART» — 47,25 руб.,

«Семейный 3» — 28,98 руб.,

«Ясна 50» — 41,58 руб.,

Новые цены за ТВ:

«Премьера» — 11,25 руб.,

«Канапа ТВ» — до 10 руб.,

«Стандарт ТВ» — до 8,9 руб.

Крайний срок для оплаты подоходного налога

Сообщить налоговой о своих доходах (например, из-за рубежа) нужно было в декларации до 31 марта, а уплатить налог придётся по 1 июня (включительно). Иначе можно получить штраф и пеню, пишет Onliner.

Штраф — 15% от суммы налога, но не менее 0,5 базовой (16 рублей). Пеня идёт за каждый день просрочки и считается так: ставка рефинансирования делится на 365 — это ежедневный процент неоплаченной суммы.